Avatar 2 BO Collection Prediction: पहले ही दिन दिखेगा जेम्स कैमरून का जादू! क्या टूट जाएगा 'एवेंजर्स: एंडगेम' का ओपनिंग रिकॉर्ड

मुंबई. साल की सबसे बड़ी फिल्म कही जा रही ‘अवतार 2: दि वे ऑफ वॉटर’ ​(Avatar: The Way of Water) रिलीज हो चुकी है. दर्शक पैंडोरा की दुनिया का एक बार फिर अनुभव कर रहे हैं. जेम्स कैमरून (James Cameron) लम्बे अर्से के बाद फिर ‘अवतार’ के जादू के साथ दर्शकों के बीच हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच कितना क्रेज है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म के सभी शो के टिकट बिक चुके हैं. जानकारी के अनुसार, पहले दिन के सभी शोज तकरीबन फुल हैं. विशेषज्ञों की मानें तो पहले दिन फिल्म ‘एवेंजर्स:एंडगेम’ का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, लोगों के बीच फिल्म को लेकर काफी क्रेज दिखाई दे रहा है. फिल्म के गुरुवार तक साढ़े पांच लाख टिकिट बिक चुके हैं. यानी की फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और अब वे इस ​दुनिया के रोमांच में गोते लगाने को तैयार हैं. बता दें कि फिल्म के दूसरे भाग का बजट 250 मिलियन डॉलर है.

(फोटो साभार: तरण आदर्श ट्विटर)

जेम्स के निर्देशन के दीवाने हैं दर्शक

​जेम्स कैमरून की फिल्मों का दर्शक इंतजार करते हैं क्योंकि उनके निर्देशन में एक अलग तरह का जादू है. वे दर्शकों को अपनी दुनिया में इस तरह ले जाते हैं कि दर्शक उसी में रम जाते हैं. फिल्म विशेषज्ञों की माने तो यह साल की सबसे बड़ी ओपनर हॉलीवुड फिल्म हो सकती है. इससे पहले मार्वल्स की ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई थी. फिल्म को इंडिया में पहले ही दिन 53 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. ‘बाहुबली: दि कन्क्लूजन’ के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी थी. इस फिल्म ने 121 करोड़ रुपये था.

(फोटो साभार: तरण आदर्श ट्विटर)

बता दें इससे पहले जेम्स की फिल्म ‘टाइटैनिक’ को दर्शकों का बेहद प्यार मिला था. फिर 2009 में जब वे ‘अवतार’ का पहला भाग लेकर आए थे, तो दर्शकों ने उसे कामयाब बना दिया था. यही कारण है कि फिल्म के दूसरे भाग के भी नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद की जा रही है.