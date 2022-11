'Avatar' के सीक्वल का नया ट्रेलर रिलीज! पेंडोरा की खूबसूरत दुनिया का दर्शकों पर चला जादू

जेम्स कैमरून (James Cameron) की अपकमिंग फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) का नया ट्रेलर लॉन्च हो गया है. बता दें कि फिल्म 16 दिसंबर 2022 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी.











Follow us on