Avatar The Way of Water Collection Day 5: 5000 करोड़ के पास पहुंची 'अवतार 2'! पांचवे दिन भी शानदार कमाई का कहर जारी

नई दिल्ली. जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ (Avatar The Way Of Wate) बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई का रिकॉर्ड बना रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, तो फिल्म ने अपने पांचवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही है. फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन का ब्यौरा आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि ‘अवतार -2′ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई की है. जबकि ओवर ऑल वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 4800 करोड़ रुपये के आसपास हो चुकी है.

शुरुआती आंकड़े के अनुसार, फिल्म ‘अवतार 2’ ने मंगलवार को 16 करोड़ का बिजनेस किया है. पांचवे दिन यानी मंगलवार की कमाई के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की टोटल कमाई 163.40 करोड़ आंकी गई.

रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ 16 दिसंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 40.3 करोड़, दूसरे दिन 42.5 करोड़ , तीसरे दिन 46 करोड़ , चौथे दिन 18.6 करोड़ और पांचवे दिन 16 करोड़ की कमाई की है. फिल्म की टोटल कमाई 163.40 करोड़ हो चुकी है. अगर फिल्म ऐसी ही कमाती रही तो यह अपने छठवें दिन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 4800 करोड़ रुपये के आसपास हो चुकी है. वहीं फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. ऐसे फिल्म अपने छठवें दिन 6000 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी.

बता दें कि ‘अवतार 2’ में डायरेक्टर जेम्स कैमरून भारतीय दर्शकों के साथ अपने पारिवारिक मूल्यों, ह्यूमन इमोशंस और अद्भुत-अकल्पनीय स्पेशल इफेक्ट्स के साथ गहरा नाता स्थापित करने में कामयाब रहे. 2009 में रिलीज हुई ‘अवतार’ ने जिस तरह से भारतीय दर्शकों को ध्यान खिंचा था ठीक आज उसी तरह फिल्म के दूसरे पार्ट ने दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब रही.