Avatar: The Way of Water की रिलीज से पहले ही आई बुरी खबर, क्या डायेरक्टर जेम्स कैमरून होंगे थोड़े निराश!

मुंबई. Avatar: The Way of Water Director: हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ के डायरेक्टर जेम्स कैमरून कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. कोरोना से संक्रमित होने की वजह से वह लॉस एंजिल्स में अपनी फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ के प्रीमियर में शामिल नहीं हो सकेंगे. डिज्नी के एक प्रवक्ता ने जेम्स की हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि जेम्स कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन वह ठीक हैं. उन्होंने रूटीन बेसिस पर कोविड का टेस्ट करवाया था. दुर्भाग्य से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. उन्होंने ये भी बताया कि वह इस वर्चुअल तौर पर इस प्रीमियर में पार्टिसिपेट करेंगे.

जेम्स कैमरून (James Cameron) ने पहले बताया कि वह कोरोना वायरस से रविवार रात को संक्रमित हुए थे. वह ‘प्रेशर: जेम्स कैमरून इनटू द एबिस’ की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे. यह सेरेमनी लॉन्स एंजिल्स काउंटी स्थित नैचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आयोजित हुआ था.

एक अमेरिकी न्यूज पोर्टल द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक, एक डिज्नी प्रवक्ता ने कहा, “जेम्स कैमरून कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन वह ठीक महसूस कर रहे हैं. उन्होंने एक टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. वह फिजिकल तौर पर शामिल नहीं हो पाएंगे. हालांकि वह अपना शेड्यूल वर्चुअली पूरा करना जारी रखेंगे.”

जूम के माध्यम से जुड़े जेम्स कैमरून

जेम्स कैमरून व्यक्तिगत रूप से ‘अवतार: द वे ऑफ वाटर’ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए तैयार थे. लेकिन उन्होंने जूम के माध्यम से उद्घाटन समारोह में बात की. बता दें कि फिल्म में जो सलदाना, सैम वर्थिंगटन, सिगोर्नी वीवर, स्टीफन लैंग, क्लिफ कर्टिस, जोएल डेविड मूरे, सीसीएच पाउंडर, एडी फाल्को, जेमाइन क्लेमेंट और केट विंसलेट हैं.

16 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म

‘अवतार: द वे ऑफ वाटर’ 16 दिसंबर, 2022 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट 13 साल पहले साल 2009 में आया था. दूसरे पार्ट को बनाने में 250 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है.