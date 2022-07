Emmy Awards 2022: 74वें एमी अवॉर्ड्स नॉमिनेशन की लिस्ट आई सामने, 25 नॉमिनेशन के साथ Succession ने मारी बाजी

Emmy Awards 2022 Nomination: इंतजार की घड़िया खत्म हो गई हैं, फाइनली 74वें एमी अवॉर्ड्स (74th Emmy Awards) के नॉंमिनेशन की घोषणा कर दी गई है. एमी अवॉर्ड्स के मुख्य नॉमिनेशन कैटेगरी की पूरी लिस्ट की घोषणा 12 जुलाई को कर दी गई. ‘सक्सेशन’ (Succession) को सबसे अधिक 25 एमी नॉमिनेशन मिले हैं जबकि कोरियन ड्रामा ‘स्क्विड गेम’ (Squid Game) को बेस्ट ड्रामा के लिए 13 नॉमिनेशन मिले हैं. ‘सक्सेशन’ ने एमी अवॉर्ड्स 2020 में भी बेस्ट ड्रामा ट्रॉफी का अवॉर्ड अपने नाम किया था. इसके अलावा अन्य कैटेगरी में 8 अवॉर्ड्स मिले थे. इसके अलावा सेवरेंस, स्ट्रेंजर थिंग्स, बैरी, यूफोरिया और टेड लासो भी नॉमिनेट किए गए हैं. Adam Scott, Reese Witherspoon, Zendaya, Jason Bateman को एक्टिंग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट कॉमेडियन एक्टर जे बी स्मूव और मेलिसा फुमेरो ने की. चलिए देखते हैं इस बार किसी फिल्म और सीरीज ने कौन-कौन सी कैटेगरी में अपनी जगह बनाई है.

बेस्ट ड्रामा सीरीजबेटर कॉल साउलयूफोरिया

ओजार्कसेवरेंसस्क्विड गेमस्ट्रेंजर थिंग्ससक्सेशनयेलोजैकेट्स

बेस्ट कॉमेडी सीरीजAbbott Elementryबैरीकर्ब योर एंथुसियाज्महैक्सThe Marvelous Mrs Maiselओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंगटेड लॉसो

व्हॉट वी डू इन द शैडोज

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज

Dopesick

द ड्रॉपआउटइनवेंटिंग अन्नापाम एंड टॉमीद व्हाइट लोट्स

टेलीविजन मूवीChip ‘n’ Dale: Rescue RangersRay Donovan: The MovieReno 911!: The Hunt For QAnonद सर्वाइवर

ड्रामा सीरीज की बेस्ट एक्ट्रेसJodie Comer (किलिंग ईव)Laura Linner (OZARK)जेंडाया (यूफोरिया)Melanie Lynskeyसांड्रा ओह (किलिंग ईव)Reese Witherspoon (द मॉर्निंग शो)

ड्रामा सीरीज के बेस्ट एक्टरजेसन बैटमैन (ओजार्क)ब्रिएन कॉक्स (सक्सेशन)ली जुंग जे (स्किवड गेम)बॉब ओडेवक्रिक (बेटर कॉल सॉल)एड्म स्कॉट (सेवरेंस)जेमी स्ट्रॉन्ग (सक्सेशन)

इसके अलावा बेस्ट एक्टर कॉमेडी सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज के अलावा बेस्ट वेराइटी टॉक सीरीज, वेराइटी स्केच सीरीज, वेराइटी स्पेशल (लाइव) के साथ ही कई कैटेगरी के नॉमिनेशन की घोषणा की गई है. 74वां एमी अवॉर्ड्स सेरेमनी 12 सितंबर 2022 को लॉस एंजेलिस में होगी.