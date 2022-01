Golden Globes 2022: विल स्मिथ बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ‘द पॉवर ऑफ डॉग’ को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड

गोल्डन ग्लोब्स (Golden Gloves 2022 ) की घोषणा हो चुकी है. 'द पावर ऑफ द डॉग' (The Power of The Dog ) और केनेथ ब्रानघ की 'बेलफास्ट' (Belfast) को गोल्डन ग्लोब अवार्ड की सभी कैटेगरी में जगह मिली. पॉपुलर एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) को उनकी फिल्म ‘किंग रिचर्ड्स’ के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है.