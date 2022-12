Avatar 2: फिल्म को बनाने में एक्टर्स-मेकर्स की मेहनत और कल्पना देख हैरान हैं फैंस! आश्चर्यजनक है BTS वीडियो

Avatar :The Way oF Water BTS : इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’बनाने के लिए जेम्स कैमरून (James Cameron) ने गजब के एक्सपेरिमेंट किए हैं. पानी के अंदर सीन फिल्माने के लिए जेम्स ने वह किया है जो पहले कभी नहीं किया गया है. मोशन पिक्चर सिनेमैटोग्राफी ऐसी है कि दर्शक दिल थाम कर, सांसे रोक कर देख रहे हैं. 400 मिलियन डॉलर बजट वाली फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ इसे शूट करने के लिए मेकर्स ने कैसे-कैसे जतन किए हैं इसकी झलक सामने आई है. जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

दरअसल, एकेडमी के इंस्टाग्राम पर ‘अवतार 2’का बीटीएस परफॉर्मेंस मोशन कैप्चर कर शेयर किया गया है. इसमें हर सीन को पर्दे पर उतारने के लिए जेम्स कैमरुन की मेहनत देख फैंस दंग हैं. इस बीटीएस वीडियो को देख अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए कितनी मेहनत और तैयारी की गई है. शायद यही वजह है कि ‘अवतार’ के सीक्वल को आने में 13 साल का समय लग गया.

ऐसे बने काल्पनिक ग्रह के जीव और समंदर की दुनियासमंदर के अंदर, काल्पनिक ग्रह के जीवों को दिखाने के लिए कल्पना का अद्भुत सहारा लेते हुए सेट तैयार किया है. कैमरन ने अपने एक्टर्स के चेहरे की भाव-भंगिमा को फिल्माने के लिए आधुनिक मोशन पिक्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं पानी के अंदर कुछ मिनट सांस रोककर डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस एक्टर्स ने की है. इस बीटीएस वीडियो और फिल्म देखने के बाद लोग इसे माइंड ब्लोइंग को कैमरन को जीनियस बता रहे हैं.

इमैजिनेशन अविश्वसनीय हैफिल्म मेकिंग के समय की बीटीएस वीडियो देख फैंस दंग रह गए हैं और जमकर जेम्स और एक्टर्स की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को देख लोग हैरानी जताते हुए इसे अमेजिंग बता रहे हैं तो कोई लिख रहा ‘एक्टर्स, सिनेमैटोग्राफी और सबसे बढ़कर कल्पना शक्ति’ तो एक फैन ने लिखा ‘इस तरह की इमैजिनेशन अविश्वसनीय है’.

‘अवतार 2’ भी दर्शकों को पसंद आ रही हैनौवें एकेडमी अवॉर्ड्स की तीन कैटेगरी आर्ट, डायरेक्टशन, सिनेमैटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट के लिए जेम्स ने पुरस्कार जीता. साल 2022 16 दिसंबर को रिलीज हुई ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’फिल्म एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो रही है.