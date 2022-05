जेम्स कैमरून की 'Avatar 2' का टीजर हुआ लीक, VIDEO वायरल होने के बाद लिया गया एक्शन

जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का टीजर ऑनलाइन लीक कर दिया गया. लीक फुटेज के लिंक अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए थे, जिसे अब हटा लिया गया है. बता दें कि 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) साल 2009 में आई फिल्म 'अवतार' की सीक्वल है.











Follow us on