OSCAR 2022 में दर्शकों को भी मिलेगा जज बनने का मौका, नए अवॉर्ड में फैंस ट्वीट कर चुनेंगे अपनी फेवरेट फिल्म

OSCAR 2022: इस साल से एक नई शुरुआत की जा रही है. सबसे पॉपुलर फिल्म के लिए एक नया ‘फैन फेवरेट’ पुरस्कार शामिल किया गया है. इस कैटेगरी में साल की सबसे पॉपुलर फिल्म को ट्विटर यूजर्स के दिए गए वोटों के आधार पर अवॉर्ड दिया जाएगा. दरअसल, ऑस्कर नॉमिनेशन 2022 के बाद बहुत से फिल्म प्रशंसक इससे दुखी हो गए थे कि उनकी फेवरेट फिल्म ‘स्पाइडर मैन: नो वे होम’ (Spider Man-No Way Home) और ‘नो टाइम टू डाई’ (No Time To Die) जैसी फिल्में ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह बना पाने में कामयाब नहीं हो सकीं.ऐसे में ऑर्गेनाइजर इस बात को लेकर चिंतित थे कि 27 मार्च को 94वें एकेडमी अवॉर्ड से फैंस इवेंट को स्किप कर सकते हैं.

ऑस्कर 2022 में नई कैटेगरी अवॉर्ड

ऑस्कर आयोजकों ने इस साल फैन फेवरेट पुरस्कार शामिल करने का फैसला लिया है. 2021 में रिलीज होने वाली किसी भी फिल्म के लिए फैंस एक नई कैटेगरी में ट्विटर यूजर्स हैशटैग # Oscars Fan Favorite या फिर एकेडमी अवॉर्ड्स की वेबसाइट पर जाकर वोट कर सकते हैं. माना जा रहा है कि इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए उन तमाम लोगों को भी इवेंट में शामिल कर पाएंगे जो अभी तक एकेडमी अवॉर्ड्स से जुड़े नहीं थे या फिर अपनी फेवरेट फिल्म के नॉमिनेशन ना होने से निराश थे.

फैसला दर्शकों के हाथ

मेकर्स की तरफ से शुरु किए गए इस नए अवॉर्ड से कई फैंस काफी खुश भी हैं. इस बात का इंतजार भी किया जा रहा है कि फैंस फेवरेट कैटेगरी में किस फिल्म को अवॉर्ड जीतने का मौका मिलता है. इस बार फैसला ज्यूरी नहीं पब्लिक के हाथ में होगा. जिस फिल्म को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही फिल्म फैंस फेवरेट बनेगी. ऐसे में माना जा रहा है कि दर्शक उन फिल्म को नॉमिनेट करेंगे, जिसे फिलहाल जगह नहीं मिल पाई है. बहरहाल जो भी हो मेकर्स की ये शुरुआत काफी दिलचस्प रहने वाली है.

टीआरपी बढ़ाने की कवायद

बता दें कि ऑस्कर को टीवी पर करोड़ों दर्शक देखते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में टेलीकास्टिंग के समय टीआरपी में गिरावट दर्ज की गई है. आंकड़ों पर नजर डाले तो पिछले साल 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ऑस्कर अवॉर्ड्स को टीवी पर देखा था जो एक साल पहले यानी 2020 की तुलना में करीब 56 फीसदी की गिरावट थी.