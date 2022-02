OSCAR 2022: ‘जय भीम’ और ‘मरक्कर’ रेस से बाहर, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई ये 10 फिल्में

94वें एकेडमी अवॉर्ड नॉमिनेशन (94th Academy Awards Nomination) यानी ऑस्कर पुरस्कर 2022 (Oscar 2022 Nomination) के नॉमिनेशन की घोषणा हो चुकी है. भारत की तरफ से भेजी गई ‘जय भीम’ (Jai Bhim) और ‘मरक्कर’ (Marakkar) ऑस्कर की फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाने में कामयाब नहीं हो पाई. एकेडमी के ऑफिशियल ट्विटर पर जानकारी दी गई है. जो फिल्में नॉमिनेट हुई ऐसी बेस्ट फिल्मों के बारे में बताते हैं.

कोडा (Coda)‘कोडा’ की कहानी दिल को छू लेने वाली है. एक बहरे फैमिली की नॉर्मल लड़की रुबी की कहानी को बेहद सेंसिटिव तरीके से दिखाया गया है. फैमिली का फिशिंग बिजनेस है, जिसमें अपने फादर और ब्रदर की रुबी मदद करती है साथ ही पढ़ाई भी करती है. रुबी जब स्कूल जाती है तो स्कूली बच्चे उसके शरीर से आती मछली की बदबू की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं. रुबी सिंगर बनना चाहती है, इस राह में आने वाली मुश्किलों के बारे में दिखाया गया है.

Drive My Carड्राइव माय कार (Drive My Car) एक कपल की लव स्टोरी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वाइफ की डेथ हो जाती है. बाद में एक्टर एक ड्राइवर की तलाश करता है तो एक विडो और एक शख्स उसे एक ड्राइवर के बारे में बताते हैं, जो 20 साल की लड़की होती है. फिल्म की स्टोरी में तमाम उतार-चढ़ाव आता है फिर दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है.

Don’t Look Up‘डोंट लुक अप’ (Don’t Look Up) नेचर से खिलवाड़ की कॉमेडी स्टोरी है, जिसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि फ्यूचर में हमारी धरती किस तरह से खत्म हो जाएगी.

बेलफास्ट (Belfast)Belfast 2021 की बेस्ट फिल्म मानी जाती है. इस फिल्म की शुरुआत में तो वैसे इस समय का बेलफास्ट शहर देखने को मिलता है. बाद में 15 अगस्त 1969 की स्टोरी देखने को मिलती है. फेमस डायरेक्टर केनेथ ब्रनाघ की इस फिल्म में आइरिश और क्रिश्चियन लोगों के बीच दंगों को दिखाया गया है.

ड्यून (Dune)फिल्म में प्लेनेट काफी दिलचस्प स्टोरी है. इंसान को कई अलग-अलग प्लेनेट पर बसा हुआ दिखाया जाता है. हर प्लेनेट को एक हाउस और कंट्री की तरह रन किया जाता है. रन करने वाले राजा के पास शक्तिशाली सेना होती है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता.

किंग रिचर्ड (King Richard)विल स्मिथ की बायोग्राफिकल फिल्म ‘किंग रिचर्ड’ में रिचर्ड बताते हैं कि उन्हें टेनिस बहुत पसंद हैं. अपनी बेटियों को बेस्ट प्लेयर बनाने के लिए कई कोच से मुलाकात करते हैं लेकिन सब मना कर देते हैं. रिचर्ड की दोनों बेटियां अपने पिता को सनकी मानती हैं.

लीकोराइस पिज्जा (Licorice Pizza)‘लीकोराइस पिज्जा’ कॉमेडी ड्रामा है जिसे पॉल थॉमस एंडरसन ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है. 15 साल की टीनएज लड़की की स्टोरी है जो वैलेंटाइन की तैयारी कर रही होती है. एक 25 साल का लड़का इसे नोटिस करता है. फिल्म की स्टोरी बेहद मजेदार है.

नाइटमेयर ऐले (Nightmare Alley)‘नाइटमेयर ऐले’ सायकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है. फिल्म की स्टोरी की शुरुआत 1940 से होती है. दिखाया गया है कि एक लड़का घर के बीच में एक लाश खींच कर लाता है और जलाता है जिससे पूरा घर जल जाता है. इसके बाद वह लड़का अपना सामान बांध निकल जाता है. सस्पेंस से भरी फिल्म आखिर तक दिलचस्पी बनाए रखती है.

द पॉवर ऑफ द डॉग (The Power Of The Dog)फिल्म की शुरुआत 1925 में मोंटाना सिटी से होती है जिसमें जानवर दिखाई देते हैं. इन जानवरों को कई लोग संभाल रहे होते हैं. इनका मालिक काफी अकड़ू होता है. मजेदार फिल्म की कहानी आखिर तक बांधे रखती है.

वेस्ट साइड स्टोरी (West Side Story)म्यूजिकल फिल्म ‘वेस्ट साइड स्टोरी’ में मॉडर्न रोमियो और जूलियट की कहानी है. न्यूयॉर्क स्ट्रीट गैंग के साथ मिले होते हैं. फिल्म में दो गैंग की लड़ाई के बीच ट्विस्ट तब आता है जब लव स्टोरी शुरू हो जाती है. फिल्म काफी दिलचस्प है.

इन फिल्मों में कौन सी फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड हासिल होता है ये तो 27 मार्च को ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी 2022 में ही पता चल पाएगा.