Oscar 2022 Winner Predictions: 94वें अकादमी पुरस्कार में कौन जीतेगा अवॉर्ड? किसे जीतना चाहिए

94वें अकादमी अवॉर्ड्स (Academy Awards 2022) के लिए नॉमिनेशन का ऐलान पिछले महीने की शुरुआत में हुआ था. इसके तहत 23 कैटेगरी में कई फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है. डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ‘राइटिंग विद फायर’ (Writing With The Fire) ने 94वे ऑस्कर अवॉर्ड के फाइनल नॉमिनी लिस्ट में जगह बना ली है. रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने इसे डायरेक्ट किया है. इसके अलावा, ‘द पावर ऑफ़ द डॉग’ (The Power Of Dog) को 12 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है.

‘द पावर ऑफ़ द डॉग’ की डायरेक्टर जेन कैंपियन ने बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में एक से ज्यादा बार नॉमिनेट होकर इतिहास रच दिया है. एक से ज्यादा बार बतौर डायरेक्टर नॉमिनेट होने वाली वह पहली महिला बनी हैं. उनकी पिछली नॉमिनेट फिल्म ‘द पियानो’ थी. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 23 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई फिल्मों में किसने जीतने के ज्यादा अनुमान है.

बेस्ट पिक्चर

“बेलफास्ट”“कोडा”“डॉन्ट लुक अप”“ड्राइव माय कार”“ड्यून”“किंग रिचर्ड”“लिकोराइस पिज्जा”“नाइटमेअर एली”“द पावर ऑफ द डॉग”“वेस्ट साइड स्टोरी”

किसे जीतना चाहिएः “लिकोराइस पिज्जा” कौन जीतेगाः “द पावर ऑफ द डॉग”

एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल

जेसी बकले, “द लॉस्ट डॉटर”एरियाना देबोस, “वेस्ट साइड स्टोरी”जूडी डेंच, “बेलफास्ट”कर्स्टन डंस्ट, “द पावर ऑफ़ द डॉग”आंजन्यू एलिस, “किंग रिचर्ड”

किसे जीतना चाहिएः कर्स्टन डंस्ट, “द पावर ऑफ़ द डॉग” को जीतना चाहिए.कौन जीतेगाः एरियाना देबोस जीतेंगी.

एक्टर इन सपोर्टिंग रोल

सियारन हिंड्स, “बेलफास्ट”ट्रॉय कोत्सुर, “कोडा”जेसी पेलेमन्स, “द पावर ऑफ़ द डॉग”जे.के. सीमन्स, “बीइंग द रिकार्डोस”कोडी स्मिट-मैकफी, “द पावर ऑफ द डॉग”

किसे जीतना चाहिएः ‘कोडा’ में ट्रॉय कोत्सुर को जीतना चाहिए.

कौन जीतेगाः कोडी स्मिट-मैकफी, “द पावर ऑफ द डॉग”

इंटरनेशनल फीचर फिल्म

“ड्राइव माय कार”“फ्ली”“द हैंड ऑफ गॉड”“लुनाना: ए याक इन द क्लासरूम”“द वर्स्ट पर्सन इन द क्लासरूम”

किसे जीतना चाहिए: “द वर्स्ट पर्सन इन द क्लासरूम” के जीतनी चाहिए.

कौन जीतेगाः “ड्राइव माय कार” जीतेगी. यह एक जापानी फिल्म है.

डॉक्यूमेंट्री (शॉर्ट)

“ऑडिबल”“लीड मी होम”“द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल”“थ्री सॉन्ग फोर बेनाज़ीर”“व्हेन वी आर बुलीज”

किसे जीतना चाहिए: ‘लीड मी होम’ की कहानी अमेरिका में बेघर लोगों की कहानी है. ल

कौन जीतेगा: ‘द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल’ और ‘ऑडिबल’ में कांटे की टक्कर है. लेकिन ऑडिबल की जीत मानी जा रही है.

डॉक्यूमेंट्री फीचर

“एसेनसन”“अटिका”“फ्ली”“समर ऑफ सॉल”“राइटिंग विद फायर”

किसे जीतना चाहिए: समर ऑफ सॉल को जीतना चाहिए.

कौन जीतेगा: ‘फ्ली’ तीन कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. ‘फ्ली’ के जीतने की उम्मीद है.

एक्टर इन लीडिंग रोल

जेवियर बर्डेम, “बीइंग द रिकार्डोस”बेनेडिक्ट कंबरबैच, “द पावर ऑफ़ द डॉग”एंड्रयू गारफील्ड, “टिक, टिक … बूम!”विल स्मिथ, “किंग रिचर्ड”डेनजेल वाशिंगटन, “द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ”

कौन जीतेगाः विल स्मिथ, “किंग रिचर्ड”

एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल

जेसिका चैस्टेन, “द आइज़ ऑफ़ टैमी फेय”ओलिविया कोलमैन, “द लॉस्ट डॉटर”पेनेलोप क्रूज़, “पैरलेल मदर्स”निकोल किडमैन, “बीइंग द रिकार्डोस”क्रिस्टन स्टीवर्ट, “स्पेंसर”

किसे जीतना चाहिए: क्रिस्टन स्टीवर्ट, “स्पेंसर”

कौन जीतेंगीः जेसिका चैस्टेन, “द आइज़ ऑफ़ टैमी फेय”

डायरेक्टर

केनेथ ब्रानघ, “बेलफास्ट”रयूसुके हमागुची, “ड्राइव माय कार”पॉल थॉमस एंडरसन, “लिकोरिस पिज्जा”जेन कैंपियन, “द पावर ऑफ द डॉग”स्टीवन स्पीलबर्ग, “वेस्ट साइड स्टोरी”

कौन जीतेगाः जेन कैंपियन, “द पावर ऑफ द डॉग”