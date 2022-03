Oscars 2022: भारत की ओर से नॉमिनेट हुई 'राइटिंग विद फायर', जानें इस डॉक्यूमेंट्री की खासियत

ऑस्कर 2022 (Oscars 2022) को कॉमेडियन एमी शूमर (Amy Schumer), वांडा साइक्स और रेजिना हॉल मिलकर होस्ट कर रहे हैं. वहीं सिंगर बेयोंसे और बिली इलिश ऑस्कर में अपने गीतों से समा बांधेंगी. Pitchfork के अनुसार 40 वर्षीय सिंगर एकेडमी अवॉर्ड में अपना गाना Be Alive गाती नजर आएंगी. वहीं बिली इलिश No Time To Die के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करेंगी.