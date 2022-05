Texas Shooting पर इमोशनल हुईं प्रियंका चोपड़ा, बोलीं- 'सिर्फ श्रद्धांजलि देने से नहीं होगा'

अमेरिका (America) के टेक्सास (Texas) में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. एक स्कूल में भीषण गोलीबारी (Texas shooting) की घटना सामने आई. स्कूल में एक 18 साल के लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग कर 18 बच्चे, दो टीचर समेत 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, हालांकि सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया है. इस घटना के बाद ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज (Selena Gomez) का भी रिएक्शन सामने आया है.

टेक्सास में हुई गोलाबारी की घटना (Texas Shooting) ने हर किसी को रुला दिया है. घटना पर प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज (Selena Gomez) भी काफी इमोशनल हो गईं. दोनों स्टार्स के अपने सोशल मीडिया (Social Media) पर पोस्ट शेयर कर इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है.

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया है, जिसके साथ एक्ट्रेस ने लिखा, ‘सिर्फ श्रद्धांजलि देने से नहीं होगा.. .कुछ और करने की जरूरत है. बेहद दुखद.’ इसके साथ प्रियंका ने दिल टूटने वाली इमोजी शयेर की है.’ प्रियंका की इस पोस्ट से साफ है कि वह इस घटना से कितनी दुखी हैं.

अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया, ‘आज मेरे गृह राज्य टेक्सास में 18 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया जो शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे. एक टीचर को भी मार दिया गया. अगर बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित?’

आपको बता दें कि टेक्सास के गवर्नर Greg Abbott ने जानकारी दी है कि गोलीबारी की घटना टेक्सास के उवाल्डे शहर में हुई है. वहां पर एक 18 वर्षीय शूटर ने रॉब प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया. गर्वनर के मुताबिक, उस गोलीबारी में 18 छात्रों की मौत हो गई और तीन टीचर भी जान गंवा बैठे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया है कि आरोपी शूटर ने हमला करने के बाद खुद को भी गोली मार ली. घटना दोपहर के वक्त की बताई जा रही है