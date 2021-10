Sarah Jessica Parker ने लहंगे में सज-धजकर की शूटिंग, वायरल PHOTO में दिखा खूबसूरत अंदाज

नई दिल्लीः टीवी सीरीज ‘सेक्स एंड द सिटी’ (Sex and the City) की एक्ट्रेस सारा जेसिका पार्कर (Sarah Jessica Parker) की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं. उन्होंने सीरीज ‘एंड जस्ट लाइक दैट’ (And Just Like That) की शूटिंग के लिए इंडियन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पीकॉक के खूबसूरत लहंगे में तैयार देखा गया है. एक्ट्रेस के फैंस के लिए उन्हें लाल और काले रंग की ट्रेडिशनल ड्रेस में देखना, वाकई में सुखद अनुभव है.

आप उन्हें लहंगे के साथ गुलाबी और नीले रंग का ब्लाउज पहने हुए देख सकते हैं. उन्होंने टीका भी लगाया हुआ है और लटके हुए बालों के साथ फूल भी लगाए हैं. उन्होंने हरे रंग की चूड़ियां और नेकलेस भी पहना हुआ है. एक्ट्रेस की ड्रेस रेशम, क्रिस्टल और मोतियों से सजी हुई है. सारा ने लहंगे के साथ काले रंग का पोटली नुमा बैग भी कैरी किया हुआ है.

सारा जेसिका पार्कर ने लहंगे के साथ काले रंग का पोटली नुमा बैग कैरी किया हुआ है. (फोटो साभारः Instagram/cosmoindia)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सारा जेसिका पार्कर ने खुलासा किया था कि कोरोना वायरस महामारी भी कहानी का एक हिस्सा होगी. वे कहती हैं, ‘कोविड-19 मूल कहानी का हिस्सा होगी, क्योंकि इस शहर में इसके कैरेक्टर रहते हैं. दोस्तों के गायब होने के बाद, रिश्तों में क्या बदलाव आया? मुझे यकीन है कि राइटर्स इस सब पर ध्यान दे रहे हैं.’

बता दें कि सीरीज ‘एंड जस्ट लाइक दैट’ दिसंबर में दिखाई जाएगी. सीरीज में कैरी ब्रैडशॉ (सारा), मिरांडा (सिंथिया निक्सन) और शार्लोट (क्रिस्टिन डेविस) की जिंदगी और उनकी दोस्ती की कहानी को दिखाया जाएगा.