Spider-Man No Way Home Box Office Day 3: टॉम हॉलैंड की फिल्म ने दिखाया दम, 3 दिनों में कमाए इतने करोड़

टॉम हॉलैंड स्टारर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' (Tom Holland Spider-Man No Way Home) को 2021 में भारत में रिलीज हुई सभी हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों से बेहतर ओपनिंग मिली है. फिल्म ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन शनिवार 18 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर 26.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. भारत में 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Spider-Man No Way Home box office collection) जल्द ही 100 करोड़ के पार चला जाएगा.