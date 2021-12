'Spider-Man: No Way Home' की आंधी में उड़ा BOX OFFICE, पहले दिन हुई रिकॉर्डतोड़ कमाई

'Spider-Man No Way Home' Box Office: हॉलीवुड फिल्म 'Spider-Man: No Way Home' रिलीज होने से पहले ही धूम मचाने में सफल साबित हुई थी. इस फिल्म की जमकर एडवांस बुकिंग हुई थी, जिससे ये अंदाजा लग गया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाने वाली है. बता दें, इस फिल्म में लीड रोल में टॉम हॉलैंड हैं. इस फिल्म में मल्टी यूनिवर्स के बारे में दिखाया गया, जिसमें सारे टाइम जोन के विलेन एक साथ एक जगह आ जाते हैं. ये फिल्म इंडिया में हिंदी-इंग्लिश के अलावा तमिल-तेलुगू में भी रिलीज हुई है.