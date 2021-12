BOX OFFICE पर 'Spider-Man: No Way Home' का हंगामा, 200 करोड़ के नजदीक पहुंची फिल्म

‘Spider-Man No Way Home’ Box Office: स्टूडियो की ‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ (Spider-Man: No Way Home) भारत में 16 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जबकि पूरी दुनियाभर में यह फिल्म 17 दिसंबर को रिलीज हुई थी. वहीं, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा रखा है. हॉलीवुड फिल्म ‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ ने भारत में पहले ही दिन से रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक ट्वीट करते हुए फिल्म की पहले दिन की कमाई की जानकारी दी है.

इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल 164.92 करोड़ की कमाई करने में सफलता हासिल की है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह फिल्म 200 करोड़ में शामिल हो जाएगी. बता दें, यह फिल्म भारत में हॉलीवुड रिलीज के इतिहास में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. बता दें, ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ भारत में किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए 3264 स्क्रीनों में रिलीज होने वाली अब तक की सबसे व्यापक रिलीज फिल्म है.

गौरतलब है कि हॉलीवुड फिल्म ‘Spider-Man: No Way Home’ रिलीज होने से पहले ही धूम मचाने में सफल साबित हुई थी. इस फिल्म की जमकर एडवांस बुकिंग हुई थी, जिससे ये अंदाजा लग गया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाने वाली है. बता दें, इस फिल्म में लीड रोल में टॉम हॉलैंड हैं.

इस फिल्म में मल्टी यूनिवर्स के बारे में दिखाया गया, जिसमें सारे टाइम जोन के विलेन एक साथ एक जगह आ जाते हैं. ये फिल्म इंडिया में हिंदी-इंग्लिश के अलावा तमिल-तेलुगू में भी रिलीज हुई है. कोरोना महामारी के सेकेंड वेव के बाद अब इंडिया में थियेटर में फिल्में लगातार रिलीज की जा रही हैं.