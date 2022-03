'ऑस्कर 2022' जीतने वाली इन बेहतरीन फिल्मों को आप घर बैठे भी देख सकते हैं, जानिए कैसे?

94वें अकादमी पुरस्कारों या ऑस्कर अवॉर्ड 2022 (Oscar Awards 2022) के विजेताओं की घोषणा की जा चुकी है. सिनेमा जगत की कई बेस्ट फिल्मों और बेस्ट एक्ट्रेस/एक्टर से लेकर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर तक कई कैटेगरी में बेहतरीन काम के लिए पुरस्कार बांटे जा चुके हैं. इनमें ड्यून, कोडा, किंग रिचर्ड से लेकर क्रुएला, ड्राइव माई कार, एनकैंटो जैसी फिल्मों ने अलग-अलग कैटेगरीज में अवॉर्ड जीते.

लेकिन, अगर आप अब तक इन फिल्मों को नहीं देख पाए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. इस साल का ऑस्कर जीत चुकीं ये सभी बेहतरीन फिल्मेों को आप घर बैठे Amazon, Apple, Google Play, VUDU और YouTube समेत Apple TV+, HBO Max, Netflix और Disney+ पर ऑनलाइन देख सकते हैं. हम आपको बताते हैं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर इन फिल्मों को देख सकते हैं-

Duneयह फिल्म लेखक फ्रैंक हर्बर्ट की एपिक साइंस फिक्शन नॉवेल पर आधारित है. ‘ड्यून’ एक फेमस परिवार के बेटे पॉल की कहानी है. इस फिल्म को बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट साउंड, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और एडिटिंग का अवॉर्ड मिला है.कैसे देखें- ड्यून को अमेजन प्राइम वीडियो, बुक माय शो स्ट्रीम और YouTube मूवीज पर देखा जा सकता है.

CODA‘CODA’ ने इस साल की बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवॉर्ड जीता है. खास बात ये है कि फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन तक मिली है. ‘CODA’, ‘Child of Deaf Adults’ का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है ‘बधिर (बहरे) एडल्ट्स की संतान’. ‘CODA’ फिल्म की कहानी की बात करें तो अपने टाइटल के मुताबिक ही यह फिल्म भी एक बहरे परिवार की 17 साल की बेटी रूबी (एमिलिया जोन्स) के संघर्षों की कहानी है.

रूबी के माता-पिता न सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं. रूबी अपने परिवार की इकलौती सदस्य है, जो सुन सकती है और बोल सकती है. ऐसे में रूबी परिवार के इंटरप्रेटर की भूमिका निभाती है, यानी दुनिया से बातचीत करने का एकमात्र जरिया. लेकिन ऐसे में उसे अपनी खुद की जिंदगी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है.

कैसे देखें- ‘CODA’ फिल्म को Apple TV+ पर देखा जा सकता है.

King Richardकिंग रिचर्ड (King Richard) फिल्म की कहानी रिचर्ड विलियम्स (Richard Williams) पर आधारित है, जो टेनिस प्लेयर सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता हैं. रिचर्ड ने अपनी बेटियों का नाम इतिहास में दर्ज करवाने का फैसला किया था. इस फिल्म में अपने काम के लिए एक्टर विल स्मिथ (Actor Will Smith) को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है.कैसे देखें- यह फिल्म 25 मार्च को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

Encantoएक्ट्रेस स्टेफनी बिआट्रीज की इस फिल्म की कहानी ‘मीरबेल’ नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक जादुई परिवार का हिस्सा है. मीरबेल के पास कोई जादूई शक्ति नहीं है, लेकिन एक दिन जब उसके घर मुसीबत आती है, तो मीरबेल ही अपने परिवार को बचाती है, साथ ही उनका जादू भी वापस लेकर आती है. ‘एन्कांटो’ को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवॉर्ड मिला है.कैसे देखें- इस फिल्म को आप Disney+Hotstar पर देखा जा सकता है.

The Eyes Of Tammy Fayeइस फिल्म की कहानी टैमी फेय बेकर नाम की महिला की है, जो टीवी पर रोज आध्यात्म को प्रोमोट करती है. इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन (Jessica Chastain) को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है, साथ ही फिल्म ने बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग का अवॉर्ड जीता है.कैसे देखें- इस फिल्म को आप Disney+Hotstar पर देख सकते हैं.

West Side Storyये 1957 की कहानी है, जिसमें टोनी और मारिया नाम के टीनएजर को एक दूसरे से पहली नजर में प्यार हो जाता है. इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस अरियाना डीबोस को बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवॉर्ड मिला है, साथ ही अरियाना पहली LGBT और लैटिना एक्ट्रेस बन गई हैं, जिन्होंने ऑस्कर अवॉर्ड जीता है.कैसे देखें- इस फिल्म को Disney+Hotstar पर देख सकते हैं.

The power of the dogइस फिल्म की कहानी फिल बरबैंक नाम के शख्स पर आधारित है, जो एक यंग लड़के के प्यार में पड़ जाता है. इस फिल्म की डायरेक्टर जेन कैंपियन ने बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता है. इस फिल्म में बेनेडिक्ट कंमबरबैच ने काम किया है.कैसे देखें- इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

The Queen of Basketballइस फिल्म की कहानी लूसिया हैरिस की है, जिन्होंने साल 1976 में विमेंस ओलिंपिक में इतिहास रच दिया था. वह एनबीए में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र महिला थीं. जनवरी 2022 में हैरिस का निधन हो गया. इस फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का अवॉर्ड जीता है.कैसे देखें- इस फिल्म को YouTube मूवीज पर देखा जा सकता है.