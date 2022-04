थप्पड़काड़ के बाद विल स्मिथ पर अकादमी का एक्शन, आस्कर में जाने पर 10 साल तक का बैन

हॉलीवुड (Hollywood) के जाने माने एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) पर अकादमी ऑफ मोशन पिक्‍चर ऑर्ट्स एंड साइंसेज ने ‘थप्पड़कांड’ पर सख्त एक्शन लेते हुए 10 साल तक ऑस्कर में शामिल होने के लिए प्रतिबंध (Will Smith gets 10 year Oscars ban) लगा दिया है. विल स्मिथ के ऑस्‍कर अवॉर्ड शो (Oscar award show) में अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन और होस्‍ट क्रिस रॉक (Chris Rock) को जोरदार थप्‍पड़ जड़ने के बाद जो विवाद शुरू हुआ था, उसी विवाद के बाद अकादमी ने ये एक्शन लिया है.

विल स्मिथ (Will Smith) अब अगले 10 सालों तक आस्कर (Oscars) के किसी भी समारोह में भाग नहीं ले पाएंगे. दरअसल, ऑस्‍कर अवॉर्ड शो के दौरान विल स्मिथ ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस जैडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) के खिलाफ अपमानजक टिप्पणी करने पर होस्ट क्रिस रॉक (Chris Rock) को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था. हालांकि इस घटना की बाद उन्होंने माफी मांगी थी और अकादमी द्वारा लिए जाने वाले एक्शन को स्वीकार करने की बात कही थी.

विल स्मिथ को बहुत महंगा पड़ा थप्पड़काड़.

‘किंग रिचर्ड’ के लिए मिला ऑस्करथप्पड़काड़ के बाद विल स्मिथ को ‘किंग रिचर्ड’ फिल्म में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, लेकिन इस घटना से पुरस्कार समारोह का मजा किरकिरा हो गया था.

ये मजाक नहीं आया विल स्मिथ को रासआपको बता दें कि क्रिस रॉक 94वें अकेडमी अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान विल स्मिथ की पत्नी जैडा पिंकेट स्मिथ का मजाक उड़ाया था. उन्होंने उनके गंजेपन का मजाक करते हुए कॉमेडियन ने उनकी तुलना जीआई जेन 2 की थी. ये मजाक विल स्मिथ को बिलकुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने स्टेज पर जाकर क्रिस रॉक को तमाचा जड़ दिया था. विल स्मिथ ने हाल ही में अकादमी ऑफ मोशन पिक्‍चर ऑर्ट्स एंड साइंसेज की मेंबरशिप से इस्‍तीफा दे दिया था और इसके साथ उन्होंने एक बार फिर से क्रिस रॉक और सभी से इस घटना के लिए माफी मांगी थी.