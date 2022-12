Avatar 2: साउथ में चला ऑस्कर विनर James cameron की अवतार 2 का जादू, कमाई में RRR, KGF 2 को दी टक्कर

Avatar 2 Box Office Collection South: ऑस्कर विनर डायरेक्टर जेम्स कैमरून (james cameron) की फिल्म अवतार-2 (Avatar The Way of Water) 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इसे भारत में भी कई भाषाओं में रिलीज किया गया है और दर्शक इसे देखने के बाद शानदार रेस्पांस दे रहे हैं. ‘अवतार 2: द वे ऑफ वॉटर’ को समीक्षकों और फिल्म देखने वालों से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. फिल्म की कहानी के अलावा आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव (Visual Effects) और अंडर वाटर फिल्माए गए सीन्स दर्शकों के लिए प्रमुख आकर्षण बन गए हैं. इस फिल्म को साउथ के हिस्सों में भी रिलीज किया गया है और यहां आपको इसके देसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में अपडेट कर रहे हैं.

वीकेंड पर बढ़ेगा अवतार 2 का व्यापार

बताया जा रहा है कि ‘अवतार 2’ (Avatar 2 Hindi) हिंदी बेल्ट के अलावा दक्षिणी राज्यों खासकर तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री (Telugu Film Industry) में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी का योगदान दे रही है. फिल्म को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी इसका अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है और अवतार-2 ने भारत में भी जबरदस्त कमाई की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही दिन फिल्म ने करीब 38- 41 करोड़ रुपए का शुद्ध कलेक्शन किया है और ऐसा करने वाली यह तीसरी फिल्म बन गई है. इससे पहले 2 भारतीय फिल्मों ने ओपनिंग डे पर अवतार से ज्यादा कमाई की थी. इस फिल्म ने बॉलीवुड की साल की बड़ी फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र 1’ (Brahmastra) और हॉलीवुड की ‘डॉक्टर स्ट्रेंज’ (Doctor Strange) को भी पीछे छोड़ दिया है और आज वीकेंड होने की वजह से इस फिल्म के दर्शकों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है और यह चर्चा का विषय बन गई है. कल से ज्यादा आज दर्शक इसे देख रहे हैं.

अवतार को पसंद कर रहे तेलुगू दर्शक

स्थानीय व्यापार रिपोर्टों के अनुसार, 'अवतार 2' (Avatar 2 Telugu) तेलुगू राज्यों में हॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है क्योंकि यहां के अधिकांश मल्टीप्लेक्स केवल इस फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं. इसका कारण है कि फिल्म के टिकट की कीमतों कम होना जिसके चलते ये किसी की जेब पर भारी नहीं पड़ रही है. फिल्म हर किसी के अफॉर्डेबल है और इसलिए इसे देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर्स का दौरा कर रहे हैं. तेलुगू राज्यों में बाकी दूसरे स्टेट्स की तुलना में फिल्म के सस्ते टिकट हैं जिनकी कीमत सिर्फ 200-300 रुपये है जबकि कहीं कहीं टिकटों की विक्री 2000-3000 रुपये के बीच है. बता दें कि इसने एवेंजर्स एंडगेम सहित हॉलीवुड फिल्मों के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं औरआंध्र सर्किट में 'अवतार 2' ने एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame) की तुलना में डबल बिजनेस किया है. ऐसा पहली बार होगा कि कोई गैर-दक्षिणी फिल्म इस सर्किट में डबल नंबर में कमाई कर पाई है.

अवतार 2 नहीं तोड़ सकी RRR और KGF 2 का रिकॉर्ड

वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि अवतार-2 ने भारत में भले ही ताबड़तोड़ ओपनिंग की है, लेकिन ये एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर और केजीएफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी. RRR ने पहले ही दिन 133 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और यह फिल्म पहले दिन कमाई के मामले में पहले स्थान पर काबिज है. वहीं इसके बाद यश स्टारर फिल्म केजीएफ चेप्टर-2 ने ओपनिंग डे पर करीब 116 करोड़ रुपए का का कारोबार किया था. जबकि अवतार 2 ने पहले दिन 41 करोड़ रुपए कमाए और अब ये KGF और RRR के बाद पहले दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. वहीं भारत में हॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई ओपनिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी है.