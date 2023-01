Avatar-2 Water Box office: भारत में ‘अवतार 2’ ने रचा इतिहास, ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ को पीछे छोड़ बनी दर्शकों की पहली पसंद

जेम्स कैमरून (James Cameron) की ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ ( ‘Avatar: The Way Of Water’) भारत की ही नहीं बल्कि विश्व में भी काफी पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है. फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ ही साथ विश्व के भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. यह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है. फिल्म ने केवल चार हफ्तों में यह उपलब्धि हासिल कर बॉक्स ऑफिस पर एक नया कीर्तिमान हाासिल किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारत में फिल्म ने अपनी ग्रॉस कमाई से रुसो ब्रदर्स ‘ एवेंजर्स एंडगेम’ को पीछे छोड़ते हुए अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाये हुए है. भारत में ‘अवतार 2’ ग्रॉस कमाई 454 करोड़ रुपये है जबकि ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का भारत में 438 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन था. बताया जा रहा है कि ‘अवतार 2’ फिल्म की नेट कमाई 373.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘एवेंजर्स एंडगेम’ साल 2019 में रिलीज हुई थी. आज से करीब 3 साल पहले फिल्म बॉक्स ऑफिस चार्ट पर टॉप थी. हालांकि ये अलग बात है कि यह दूसरे वीक तक जाते-जाते बॉक्स ऑफिस पर कमजोर पड़ गई थी.आपको बता दें कि ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ की नेट कमाई 372.22 करोड़ रुपये थी.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगाातार छाई हुई है. फिल्म को रिलीज हुए 25 दिन हो गए हैं लेकिन यह अभी भी दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है. यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई थी.

हॉलीवुड फिल्में जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर की खूब कमाईबता दें कि अवतार से पहले इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई और हॉलीवुड फिल्में लंबे वक्त तक अपनी धाक जमा चुकी हैं. इस लिस्ट में साल 2019 में आई ‘एवेंजर्स एंडगेम’ (373.22), 2018 में आई ‘एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर’ ( 227.43), 2021 में आई ‘स्पाइडर मैन नो वे होम’ (218.41), और 2016 में आई ‘द जंगल बुक’ (188.0) का नाम शामिल है. ये सभी भारत में रिलीज टॉप 5 हॉलीवुड फिल्में हैं.