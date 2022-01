कपिल शर्मा ने फैंस के साथ शेयर की GOOD NEWS, कर दिया नए सफर का ऐलान

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) फैंस के लिए नए साल पर फैंस के लिए एक गुड न्यूज लेकर आए हैं. पिछले साल कपिल ने कुछ नया करने वाले थे. जिसके इंतजार फैंस को लंबे समय से था. अब फैंस इंतजार को खत्म करते हुए कपिल ने अपने नए सफर का ऐलान कर दिया है. कपिल शर्मा अब ओटीटी पर डेब्यू (Kapil Sharma Ott debut) के लिए बिल्कुल तैयार हैं. कपिल अपना पहला स्टैंडअप कॉमेडी लेकर आ रहे हैं, जो 28 जनवरी से नेटफ्लिक्स (Netflix ) पर स्ट्रीम होने वाला है.

फुल ऑन मस्ती के साथ कपिल शर्मा ओटीटी के लिए तैयारकपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह ओटीटी पर अपने पहले स्टैडअप कॉमेडी को लेकर जानकारी देते और फुल ऑन मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. कपिल ने जो वीडियो शेयर किया है, उसकी बात करें तो उसमें कॉमेडियन यह कह रहे हैं- हैलो, मैं कपिल शर्मा हूं और मैं अमृतसर से हूं. मैं अपनी इंग्लिश से थक चुका हूं. शुक्रिया…

‘पंजाब वाले हैं तो हंसी मजाक करना अच्छा लगता है’आगे कपिल कहते हैं कि ये तो मैंने शो में भी बोला है. मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और 15 सालों से टीवी पर काम कर रहा हूं. वीडियो में कपिल कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या ये कैमरा ठीक नहीं है. फोन से भी शूट कर रही हैं आप? मैंने कभी भी कॉमेडी को सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि हम हमेशा ही हंसी मजाक करते रहते थे. ये हमारी नेचर में है, हम पंजाब वाले हैं तो हंसी मजाक करना अच्छा लगता है. कभी नहीं सोचा था कि इस चीज के भी पैसे मिलते हैं.

इसमें मेरी कहानी है: कपिल शर्माउन्होंने आगे कहा कि एक आर्टिस्ट को हमेशा एक अंदर से आवाज आती है कि मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है और मुझे अभी कुछ और भी करना है, लेकिन वो करें कहां पर. तो नेटफ्लिक्स ने मुझे बहुत आकर्षित किया है. इसकी जो शुरू होते ही एक आवाज आती है, वो मुझे बहुत मजेदार लगती है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो तकरीबन 190 देशों में देखा जाता है. इन सबने कहा कि हम आपकी स्टोरी सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं. मैंने कहा सच में. आप कह सकते हैं कि इसमें मेरी कहानी है, लेकिन मेरे स्टाइल में. इसमें मैंने गाना भी गाया है, लेकिन गाना भी बिल्कुल अलग है. सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्लिश में है. इसमें कई चीजें ऐसी हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ है.

कपिल बोले- ’28 जनवरी को मिलते हैं’

कपिल ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- ‘Kapil Sharma: I am not done yet’ के साथ 28 जनवरी को आपकी नेटफ्लिक्स स्क्रीन पर मिलते हैं.

फैंस बधाई के साथ पूछ रहे हैं सवालसोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद फैंस अब 28 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं. फैंस उन्हें उनके ओटीटी डेब्यू के लिए बधाई दे रहे हैं. वहीं कुछ लोगों को चिंता भी हो रही है और वो पूछ रहे हैं कि ‘द कपिल शर्मा शो’ को अब क्या होगा.