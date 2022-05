KGF 2 हिंदी वर्जन से 560 करोड़ की कमाई कर रचने जा रही नया इतिहास, वर्ल्ड की 5 खास फिल्मों में होगी शामिल !

KGF 2 इस साल रिलीज हुई सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जो 14 अप्रैल 2022 को देश और दुनियाभर के सिनेमाघरों में आई थी. फिल्म 1200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और बॉलीवुड की तमाम नई रिलीज के बावजूद थिएटर्स में इसका शोर जारी है. यश, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर और प्रशांत नील द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म बॉक्सऑफिस पर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है. भारत में इसने न केवल पुरानी रिलीज़ जैसे दंगल को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि नई फ़िल्मों को भी पछाड़ दिया है. एसएस राजामौली की ‘RRR’, टाइगर श्रॉफ की ‘Heropanti 2’, शाहिद कपूर अभिनीत ‘(jersey)’ और अजय देवगन- अमिताभ बच्चन स्टारर ‘रनवे 34 (Runway 34)’ केजीएफ के सामने थिएटर्स में खास कमाल नहीं दिखा सकीं.

विदेशी बॉक्सऑफिस पर भी KGF 2 का तूफान

इतना ही नहीं केजीएफ 2 क्षेत्रीय फिल्म सुपरहीरो फिल्म ‘डॉ स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Dr Strange In The Multiverse Of Madness) को कड़ी टक्कर दे रही है. इससे साफ जाहिर है कि यश की फिल्म ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी बाजार में भी अपनी जगह पक्की कर ली है और ये हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है.

वर्ल्ड की टॉप 5 हिंदी फिल्म में जगह बनाएगी KGF 2

बॉक्स ऑफिस इंडिया की नई रिपोर्ट के अनुसार, ‘केजीएफ चैप्टर 2’ ने 9 मिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ है और दुनिया भर में 560 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन अकेले हिंदी वर्जन से कलेक्ट किया है. इस फैक्ट के बावजूद, यह कहा जा रहा है कि 10 मिलियन डॉलर का आंकड़ा हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसका रन कई बाजारों में फिनिश लाइन की ओर है. हालांकि, KGF 2 580-590 करोड़ के करीब पहुंच पाएगी और दुनिया भर में अब तक की टॉप पांच हिंदी ग्रॉस में अपनी जगह पक्की कर सकेगी.

ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और UN में भी केजीएफ का धमाल

BoxOfficeIndia ने रिपोर्ट किया, फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में $2.6m की बड़ी कमाई की है और इसके बाद पद्मावत (Padmaavat) और दंगल (Dangal) के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है. उत्तरी अमेरिकी बाजार $3.30 मिलियन पर है जबकि गल्फ में $2.1m की कमाई की और यूनाइटेड किंगडम में ये भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही. जहां पर केजीएफ 2 ने £500k के आंकड़े को पार किया है.

1. KGF 2 – $9m (ये सिर्फ 22 दिन का आंकड़ा है) फिल्म अभी भी थिएटर्स में लगी है. यहां हम बाकी फिल्मों के कलेक्शन पर गौर कर रहे हैं.

2. 83 – $8,500,000

3. सूर्यवंशी – $8,350,000

4. गंगूबाई काठीवाड़ी – $7,470,000

5. द कश्मीर फाइल – $5,600,000

6. आरआरआर – $4,500,000

7. बेल बॉटम – $1,920,000

8. अंतिम – द फाइनल ट्रुथ – $1,800,000

9. रनवे 34 – $1,100,000 (10 दिन)

10. चंडीगढ़ करे आशिकी – $1,050,000

KGF: चैप्टर 2 ने एक और बेंचमार्क बनाया जब यह दक्षिण कोरिया (South Korea) में प्रदर्शित होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बन गई. इतना ही नहीं यश स्टारर COVID-19 महामारी के बाद देश में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है.