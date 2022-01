'केजीएफ' स्टार Yash के बर्थडे पर फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज, KGF Chapter 2 से जारी हुआ डैंजर लुक

फिल्म ‘केजीएफ’ (KGF) से लाखों दिलों पर राज करने वाले एक्टर यश (Yash) आज अपना 36वां जन्मदिन (Yash Birthday) मना रहे हैं. ये बर्थडे वो जहां फैंस, पत्नी और बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. वहीं इस मौके पर ‘KGF Chapter 2’ के मेकर्स की ओर से उन्हें और उनके फैंस को खास सरप्राइज दिया गया है. दरअसल, फिल्म से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर (KGF Chapter 2 first look of Yash) जारी कर दिया गया है. इसमें वो काफी डैशिंग और खतरनाक नजर आ रहे हैं. एक्टर का लुक जारी होते ही फैंस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF Chapter 2) पहले 2021 में रिलीज होने वाली थी. लेकिन कई बार कोविड के कारण इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है. मूवी की रिलीज को लेकर कहा जा रहा है कि ये इस साल के अंत पांच भाषाओं में रिलीज की जाएगी. मूवी की ऑफिशियल रिलीज का दिन 14 अप्रैल, 2022 तय किया गया है. उनके जन्मदिन के मौके पर पोस्टर जारी करके मेकर्स ने किसी ट्रीट से कम काम नहीं किया है. फिल्म का पोस्टर डायरेक्टर प्रशांत नील ने शेयर किया है. इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा, ‘सावधान… आगे खतरा है. हैप्पी बर्थडे मेरे रॉकी. 14 अप्रैल, 2022 को इस राक्षस के दुनिया को जीतने का इंतजार नहीं कर सकता.’

कई बार पोस्टपोन हुई ‘केजीएफ चैप्टर 2’ की रिलीज डेट

डायरेक्टर प्रशांत नील की ‘केजीएफ’ के चैप्टर वन की बात की जाए तो इसे 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म ने दुनियाभर के थिएटरों में तो तबाही ही मचा कर रख दी थी. चारों तरफ लोग इसी की तारीफ कर रहे हैं. जब से इसके दूसरे अध्याय के रिलीज होने का ऐलान किया गया है तभी से फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसे 2020 में पहले रिलीज किया जाना था, जो पोस्टपोन होकर 2021 में आई और अब 2022 में पहुंच गई.

अगर ‘केजीएफ चैप्टर 2’ की स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. इसके अलावा प्रकाश राज, मालविका अविनाश, अच्युत कुमार और अन्य कई कलाकार अहम किरादारों में नजर आने वाले हैं.