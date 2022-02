Ram Charan की एक्ट्रेस Kiara Advani के Bold Backless लुक के Video ने मचाया तहलका, Samantha ने कह दी ये बात

कियारा आडवाणी (Kiara Advani) बॉलीवुड की सबसे हॉट दिखने वाली अदाकाराओं में से एक हैं और बहुत जल्द वे साउथ के सुपरस्टार रामचरण के साथ पर्दे पर आने वाली हैं. कियरा RRR की लीड स्टार के साथ आरसी15 (R15) में दिखाई देंगी जिसका अभी टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है. फिल्म का निर्देशन एस शंकर करेंगे और इसे दिल राजू द्वारा Sri Venkateswara Creations के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है. ये दूसरी बार होगा जब पर्दे पर कियारा और रामचरण एक दूजे संग रोमांस करते दिखाई देंगे जिसका इनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल एक्ट्रेस अपने एक हॉट वीडियोशूट को लेकर चर्चा में हैं जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

कियारा आडवाणी ने जीता सामंथा का दिल

कियारा आडवाणी (kiara advani age) ने इस हॉट वीडियो को खुद ही अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें वे डिजाइनर बैकलैस ड्रेस में दिख रही हैं. सिल्वर कलर के आउटफिट में कियारा अपनी सिजलिंग और शायनी बॉडी को फ्लॉन्ट करते देखी जा सकती हैं. इस पर जाह्नवी कपूर, अथिया शेट्टी, मनीष मल्होत्रा जैसी कई जानी- मानी हस्तियों ने रिएक्शन दिया है. सामंथा रुथ प्रभु भी कियारा के इस रील को देख खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाई. पुष्पा की आइटम गर्ल ने लिखा, ‘बहुत हॉट यू और ये ड्रेस (Phew you and that dress)….’

टॉलीवुड में धमाल मचाने को तैयार कियारा

वीडियो में कियारा ने पेंसल हील के साथ लाइट मेकअप और चोटी हेयरस्टाइल में दिख रही हैं. रील में जितनी हॉट एमएस धोनी (MS Dhoni Fame Actress) फेम एक्ट्रेस खुद दिख रही हैं उतनी ही कातिलाना अंदाज में वे अपनी आंखों से एक्सप्रेशन दे रही हैं. बात अगर कियारा के वर्क फ्रंट को लेकर करें तो हम शुरुआत में ही बता चुके हैं कि वे इन दिनों रामचरण संग ‘R15’ में बिजी हैं जो कि एक तेलुगू फिल्म है और इससे पहले वे ‘Vinaya Vidheya Rama’ में भी चरण के साथ दिख चुकी हैं. उन्होंने सुपरस्टार महेश बाबू संग ‘Bharat Ane Nenu’ में भी अभिनय किया था जिसे खूब सराहा गया था.