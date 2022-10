पैन इंडिया फिल्म Harom Hara से धमाल मचाने को तैयार महेश बाबू के हैंडसम जीजा सुधीर बाबू, बयां की एक्साइटमेंट

निर्देशक ज्ञानसागर द्वारका की आगामी फिल्म के टाइटल का खुलासा हो चुका है. फिल्म के लीडिंग स्टार महेश बाबू के जीजा सुधीर बाबू (Sudheer babu) स्टारर फिल्म का शीर्षक ‘हारोम हारा’ (Harom Hara Movie) रखा गया है और सोमवार यानी आज इसके निर्माताओं ने इसकी घोषणा की. आपको बता दें कि ये सुधीर बाबू की 18वीं फिल्म होगी और इसका निर्माण एसएससी (श्री सुब्रह्मण्येश्वर सिनेमाज) के बैनर तले सुमंत जी नायडू द्वारा किया जा रहा है. द्वारका को उनकी पहली फिल्म युवा मनोरंजनकर्ता ‘सेहरी’ के लिए जाना जाता है. उनकी अपकमिंग ‘हारोम हारा’ शीर्षक के साथ मेकर्स ने टैगलाइन ‘द रिवोल्ट’ भी जारी किया है.

सूत्रों का कहना है कि जहां एक ओर हारोम हारा का शीर्षक आध्यात्मिक प्रतीत होता है तो वहीं टैगलाइन कहानी के बदले पहलू का खुलासा करती है. फिल्म की कहानी 1989 में चित्तूर जिले के कुप्पम की है. इसमें सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, जगदम्बा टॉकीज और एक रेलवे स्टेशन जैसे लोकप्रिय स्थानों को दिखाया गया है. फिल्म का वीडियो सुधीर बाबू (Sudhir Babu New Movie) को पहले कभी नहीं देखे गए सामूहिक अवतार में प्रस्तुत करता है. फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए अभिनेता सुधीर बाबू ने अपने ट्वीट पोस्ट में एक्साइटमेंट को जाहिर किया और बताया कि इस वक्त दुनिया बड़ी होने जा रही है! सबसे बड़ी…

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ऐसा लगता है कि अभिनेता ने फिल्म के लिए पूरी तरह से मेकओवर किया है. चैतन भारद्वाज का बैकग्राउंड स्कोर उपयुक्त है. अरविंद विश्वनाथन ने फिल्म के छायांकन को संभाला है, जबकि रमेश कुमार इसे प्रस्तुत करते हैं. ‘हारोम हारा’ तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में अखिल भारतीय स्तर पर रिलीज होगी. हारोम हारा के अलावा सुधार बाबू इन दिनों Mama Mascheendra की शूटिंग भी कर रहे हैं है. 42 वर्षीय अभिनेता ने एक्टिंग में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं, उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म Siva Manasulo Sruthi के लिए बेस्ट मेल डेब्यू के लिए SIIMA Award मिला था और इसके अलावा भी वे 3 बार ये सम्मान प्राप्तकर्ता हैं जबकि 2 बार नॉमिनेट भी हुए. उन्हें साल 2016 में वे The South Sensation of the Year का अवॉर्ड जीत चुके हैं.