Mahesh Babu आखिर फिल्मों और सोशल मीडिया पर क्यों नहीं होते Shirtless? सुपरस्टार ने बताई बड़ी वजह

Why Mahesh Babu don't want to flaunt his six pack abs: बॉलीवुड में जहां तमाम स्टार्स पर्दे पर अपनी सिक्स एब्स वाली बॉडी को फ्लॉन्ट कर फैंस को इंप्रेस करते हैं जबकि महेश बाबू (Mahesh Babu) इस सोच से बिल्कुल इनकार करते हैं. उन्हें अपनी बॉडी का प्रदर्शन करना बिल्कुल पसंद नहीं है. जानिए क्यों...











Follow us on