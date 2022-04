मशहूर कॉमेडियन एक्टर Jagadish की पत्नी का निधन, कई क्रिमिनल केस की जांच में थीं शामिल

Actor Jagdish Wife Dies: मोलीवुड अभिनेता जगदीश (Mollywood actor Jagadish) की पत्नी डॉ. पी रेमा (Remya Jagadish) का 61 साल की आयु में शुक्रवार सुबह तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में निधन हो गया. रेमा तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग की पूर्व ( former head of the forensic department of Thiruvananthapuram Medical College) प्रमुख थीं. उनके परिवार में उनके पति- अभिनेता जगदीश से दो बेटियां रम्या और सौम्या हैं. उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे थाइकौड शांति कवदम में किया जाएगा.

कई क्रिमिनल केस की जांच में शामिल थीं रेमा

एक फोरेंसिक विशेषज्ञ (forensic expert) के रूप में डॉ. पी रेमा केरल में कई प्रसिद्ध आपराधिक मामलों (criminal cases) की जांच में शामिल थीं. एक प्रमुख अभिनेता की पत्नी होने के तौर पर वे अक्सर सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देती थीं. एक बार ऑनलाइन मीडिया चैनल द्वारा लिए गए इंटरव्यू में अभिनेता जगदीश ने बताया था कि उनकी पत्नी को अपनी प्राइवेसी पसंद है. रेमा की बेटी रेम्या जगदीश नागरकोइल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और दूसरी बेटी सौम्या जगदीश मनोचिकित्सक के रूप में काम करती हैं. डॉ नरेंद्रन नैयर आईपीएस और डॉ प्रवीण पनिकर दोनों रेमा के दामाद हैं.

50 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं रेमा के पति जगदीश

जगदीश की बात करें तो अभिनेता को उनकी हास्य भूमिकाओं (Comedy Actor Jagdish) के लिए जाना जाता है. उन्होंने 1990 के दशक में कम से कम 50 फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया है. उन्होंने ‘मुथरमकुन्नू पीओ’ (Mutharamkunnu P.O), ‘माझा पेयुनु मदालम कोट्टुन्नू’ (Mazha Peyyunnu Maddalam Kottunnu) , ‘हरिहर नगर’ (Harihar Nagar), ‘गॉडफादर’ (Godfather) जैसी कई फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. अभिनेता ने ‘पाडा’ और ‘द प्रीस्ट’ सहित कुछ हालिया मलयालम फिल्मों में भी कुछ सीरियस रोल्स भी प्ले किए हैं.

इन फिल्मों में आएंगे नजर

अभिनेता जगदीश के पास फिलहाल पाइपलाइन में ‘मराठाकम’ और ‘थट्टुकड़ा मुथल सेमिथेरी वेरे’ जैसी फिल्मों के प्रोजेक्ट हैं. गौरतलब है कि हाल ही में जगदीश (Mollywood Actor Jagdish Comeback) एक लोकप्रिय क्विज़ शो के होस्ट के रूप में टेलीविजन पर वापसी की. जल्द ही वे ‘मराठाकम’ (Marathakam), और ‘थट्टुकडा मुथल सेमिथेरी वेरे’ (Thattukada Muthal Semitheri Vare) में दिखाई देंगे.