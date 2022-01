MS Dhoni और Sreesanth की Ex गर्लफ्रेंड ने बताया दूसरे मुल्क में है उनका 'बॉयफ्रेंड', बहुत फनी है ये Reel

साउथ इंडियन एक्ट्रेस राय लक्ष्मी (Raai Laxmi) इन दिनों Jhansi I.P.S की शूटिंग में बिजी हैं जिसमें वे एक कड़क पुलिस अफसर का किरदार निभाएंगी. इसका निर्देशन गुरुप्रसाद (Guruprasad) कर रहे हैं और यह एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. Jhansi I.P.S में एक जाबांज पुलिस ऑफिसर की भूमिका में राय अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करतीं पर्दे पर दिखाई देंगी और वे निडर होकर अपराधियों को गिरफ्तार करेंगी. बहरहाल, यहां हम आपसे रानी के एक वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो काफी पसंद किया जा रहा है.

किसके साथ रिलेशनशिप में हैं राय लक्ष्मी?

राय लक्ष्मी ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही हैं. इस रील में वे किसी एप का प्रयोग कर रही हैं जो उनसे उनकी पर्सनल डिटेल पूछ रहा है और इसी बीच उनसे पूछा जाता है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इसके जवाब में एक्ट्रेस कहती हैं हां…फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो कहां का है? जवाब मिलता है वो किसी दूससे नेशन यानी मुल्क का है..फिर पूछा जाता है किस मुल्क का? इसका जवाब राय लक्ष्मी बहुत ही शानदार और सटीक लहजे में देती हैं ‘इमेजिनेशन…’इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लोगों ये सलाह देने की कोशिश की है कि जब भी कोई आपसे ये सवाल करे तो उन्हें इस तरीके से जवाब हो…सिर्फ इतना ही कहो कि ये आपके किसी काम का नहीं है (Just to say it’s none of ur business)..अभिनेत्री के वीडियो पर ‘प्यार का पंचनामा’ में काम कर चुकीं एक्ट्रेस सोनाली सहगल (Sonnalli Seygall) का कमेंट आता है, मुझे पता है कि वो नेशन..

धोनी और श्रीसंत के साथ जुड़ चुका नाम

बात अगर राय लक्ष्मी के बॉयफ्रेंड को लेकर करें तो फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि वे किसी को डेट कर रही हैं या नहीं. हालांकि, पहले उनका नाम क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी और श्रीसंत से जुड़ चुका है. जी हां, शादी से पहले धोनी का नाम जूली फेम एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था. साल 2008-2009 के आसपास माही और राय लक्ष्मी के बीच डेटिंग की खबरें खूब वायरल होती थीं और दोनों कई दफा एक साथ देखा जाता था. 2014 में दिए एक इंटरव्यू में राय लक्ष्मी ने धोनी से ब्रेकअप को लेकर कहा था, ‘मुझे विश्वास होने लगा है कि धोनी के साथ मेरा रिश्ता एक दाग या निशान की तरह है जो लंबे समय तक नहीं जाता है.’

माही जैसी रोमांटिक फीलिंग किसी के नहीं ला पाईं राय लक्ष्मी

अपनी ग्लैमरस तस्वीरों के जरिए अक्सर चर्चा में रहती हैं. अभिनेत्री आए दिन ही सोशल अकाउंट पर अपनी शोख अदाओं के जलवे बिखरतीं नजर आती हैं. यूं तो उनकी खूबसूरती के लाखों दिवाने हैं लेकिन कभी उनका दिल महेंद्र सिंह धोनी के लिए धड़कता था. हालांकि, वो बात अलग है माही ने कभी भी एक्ट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में पब्लिकली नहीं स्वीकारा था लेकिन राय लक्ष्मी इस बात को कई दफा इंटरव्यू में बयां कर चुकी हैं. खूबसूरत एक्ट्रेस यह भी बयां कर चुकी हैं कि वे धोनी के अलावा किसी अन्य किसी के साथ उतनी रोमांटिक फीलिंग नहीं ला सकीं. हालांकि, धोनी ने इस बात को लेकर कभी कुछ नहीं कहा और न ही श्रीसंत एक्ट्रेस ने गर्लफ्रेंड को कभी अपनी गर्लफ्रेंड कहा.