Bangarraju Teaser: नागार्जुन की फिल्म 'Bangarraju' में डैशिंग अवतार में नजर आएंगे Naga Chaitanya, देखिए

साउथ सिनेमा (South Cinema) के सुपरस्टार एक्टर अक्किनेनी नागार्जुन (Akkineni Nagarjuna) और बेटे नागा चैतन्य (Naga chaitanya) की जोड़ी फिल्म ‘Bangarraju’ में नजर आने वाली है. इस मूवी के जरिए दोनों बाप-बेटे दूसरी बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे. आज चैतन्य का 35वां जन्मदिन (Naga chaitanya Birthday) है. उनका जन्म 1986 को हैदराबाद में हुआ था. ऐसे में इस खास अवसर पर मूवी का टीजर वीडियो (Bangarraju Teaser Video) जारी किया गया है. ये टीजर वीडियो केवल चैतन्य के लुक को प्रस्तुत करता है. इसमें एक्टर का डैशिंग अवतार देखने के लिए मिल रहा है. फैंस इसे देखने के बाद काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

नागा चैतन्य के लुक (Naga chaitanya look) के टीजर वीडियो से पहले ही इससे उनका फर्स्ट लुक (Naga chaitanya First look) वाला पोस्टर जारी किया गया था. उसमें भी वो अपने मदमस्त अंदाज में दिखे थे. अब अगर टीजर वीडियो की बात की जाए तो इसकी शुरुआत नागार्जुन की फोटो से होती है, जिसमें वो अपने पिताजी के अंदाज में पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, चैतन्य बाद में नजर आते हैं और डैशिंग लुक में नजर आते हैं. अपनी बुलेट चालू करते हैं और चले जाते हैं. इसमें दिलचस्प उनका लुक, स्टाइल और लाठी को जमीन पर जोर से पटकना लगता है. फिल्म का ये टीजर वीडियो देखकर फैंस इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं और अपने चहेते के इस नए अंदाज को लेकर खूब कमेंट्स कर रहे हैं. उनका वीडियो वायरल हो रहा है. इसे महज थोड़ी देर में ढाई लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 25 हजार से ज्यादा तो लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो को शेयर करने के साथ ही लिखा गया है, ‘HBD Chay.’

नागा चैतन्य के फर्स्ट लुक को उनके बर्थडे (Naga Chaitanya Birthday) के एक दिन पहले ही जारी किया गया था. इसे शेयर करने के साथ ही टीजर वीडियो के रिलीज होने की तारीख और समय का ऐलान किया गया था. एक्टर अपने फर्स्ट लुक में यलो कलर की शर्ट और डैनिम पैंट में दिखाई दिए थे. इसमें वो मदमस्त अंदाज में नजर आए थे. बताया जा रहा है कि इसमें नागा प्यारा और शानदार रोल प्ले कर रहे हैं.

फिल्म ‘Bangarraju’ एक फुली एंटरटेनर, इमोशन्स और रोमांटिक मूवी है. इसमें नागा और नागार्जुन के अलावा एक्ट्रेस राम्या कृष्णन और कीर्ति शेट्टी भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं. कीर्ति का फिल्म से फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. इसमें वो एक गांव की belle Naga Lakshmi के किरदार में दिखाई देंगी. उनका लुक फिल्म से पहले ही रिलीज किया जा चुका है. इसका स्क्रीनप्ले सत्यानंद ने लिखा है. फिल्म का निर्माण Annapurna Studios Pvt Ltd के किया जा रहा है और इसके प्रोड्यूसर नागार्जुन हैं. इस मूवी की शूटिंग इन दिनों मैसूर में की जा रही है.