Nayanthara ने Vignesh Shivan संग दुबई में मनाया Happy New Year, शेयर किया रोशनी में नहाए बुर्ज खलीफा का VIDEO

New year celebration: साउथ फिल्म इंडस्ट्री (South Film Industry) की जानी-मानी एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) अपने मंगेतर विग्नेश शिवन (Vignesh SHivan) के साथ दुंबई में नए साल (Happy New Year 2022) का जश्न मना रही हैं. इस बात की जानकारी इन दोनों ने खुद ही अपने सोशल अकाउंट पर दी है. नया साल (New Year) शुरू होते ही टॉलीवुड डायरेक्टर ने रोशनी में नहाए हुए बुर्ज खरीफा के लोकेशन से 2022 के मेगा सेलिब्रेशन की खूबसूरत झलक अपने फैंस के साथ शेयर की है. वीडियो में विग्नेश और नयनतारा नए साल की आतिशबाजी के बीच एक दूसरे को गले लगा रहे हैं.

विग्नेश ने फैंस को दी नए साल की मुबारकबाद

विग्नेश ने नए साल के ग्रांड सेलिब्रेशन (New Year Celebration) का वीडियो शेयर करते हुए बहुत ही खूबसूरत कैप्शन लिखकर अपने फैंस को बधाइयां दी है. उन्होंने लिखा, ‘हर खूबसूरत आत्मा को नया साल मुबारक. 2022 सभी के जीवन में अधिक शांतिपूर्ण, खुशहाली, सफलता, संपन्नता लेकर आए..’ उन्होंने आगे लिखा, ‘चूंकि ईश्वर को आदत है अपनों या कहें उनके चाहने वालों को परखने की और फिर उसके बाद वे सभी को ब्लेशिंग के साथ ढेरों उपहार देते हैं.’

सभी को खुशियां दे नया साल 2022

विग्नेश ने न्यू इयर (Happy New Year 2022) सेलिब्रेशन के बीच महामारी (Covid Pandemic) के बुरे पलों को भी याद किया. उन्होंने लिखा, ‘अनएक्सपेक्टिड कोरोना महामारी के कारण पिछले दो साल हर किसी के लिए इतना इतने अच्छे नहीं थे जिसके लिए भगवान भी थोड़े embarrassed फील करते होंगे लेकिन अब वे आपके, मेरे और हमारे लिए दुआओं को दोगुना कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हम इसके लायक है… वास्तव में हमें इसकी बहुत आवश्यकता है…तो उम्मीद करें कि आज से ही सारी अच्छाई आपके साथ रहे…एक शानदार, समृद्ध, नया साल मुबारक हो! 2022! हमारे दिल के नीचे से शुभकामनाएं!’

Kaathu Vaakula Rendu Kaadhal में नजर आएंगी नयनतारा

विग्नेश और नयनतारा साउथ के खूबसूरत कपल्स में से एक हैं. दोनों आए दिन ही अपनी निजी लाइफ के बारे में काफी कुछ शेयर करते हैं. ये दोनों साथ में अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं. बात अगर इनके वर्कफ्रंट की करें तो इन दिनों ये कपल अपनी अपकमिंग फिल्म ‘Kaathu Vaakula Rendu Kaadhal’ में बिजी हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट विग्नेश ने लिखी है और निर्देशन भी वही कर रहे हैं. इस फिल्म में विजय सेतुपतिस, सामंथा रुथ प्रभु और नयनतारा लीड रोल में हैं. फिल्म का निर्माण के होम बैनर राउडी पिक्चर्स द्वारा किया जा रहा है.