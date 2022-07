News In 5 Minutes: रणवीर सिंह के 'शक्तिमान' के रोल से जावेद अख्तर पर कंगना के आरोप तक, पढ़ें ये 5 खबर

News In 5 Minutes: Ranveer Singh As Shakitmaan: इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर शो ‘शक्तिमान’ पर अब फिल्म बनने जा रही है. टेलीविजन पर शक्तिमान की भूमिका निभा कर मुकेश खन्ना ने अपनी अदाकारी का परिचय दिया था. इस रोल की वजह से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली. अब जब बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है तो इस रोल में रणवीर सिंह से बेहतर एक्टर कौन हो सकता है. शक्तिमान की भूमिका में रणवीर बिलकुल फिट बैठेंगे. (पढ़ें पूरी खबर)

Nysa Devgn Spain Trip: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन( Ajay Devgn) और एक्ट्रेस काजोल (Kajol) की बेटी न्यासा देवगन (Nysa Devgan) भले ही अभी बॉलीवुड से दूर हैं लेकिन अपनी ग्लैमरस लुक की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं. बता दें कि न्यासा अभी फिलहाल स्पेन में हैं, जहां वह अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रही हैं. इन्हीं सब के बीच उनके वेकेशन की कुछ खास अनदेखी और नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें न्यासा का दिलकश अंदाज देखकर कर फैन्स क्रेजी हो गए हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Kangana Ranaut Javed Akhtar: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के बीच की चल रही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. जावेद अख्तर पर ‘पंगा क्वीन’ के खिलाफ मानहानि केस दायर किया है, जिसके लिए हाल ही में एक्ट्रेस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुईं. कोर्ट में एक्ट्रेस ने वो बयान दिया है, जिसको लेकर फिर वह सुर्खियों में छा गई हैं, उन्होंने जावेद अख्तर पर बहुत बड़ा आरोप (Kangana Ranaut claims Javed Akhtar) लगाया है. (पढ़ें पूरी खबर)

Karan Johar On Khans: करण जौहर ने ‘कॉफी विद करण’ के पहले एपिसोड का ट्रेलर जारी कर दिया है. इसमें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह नजर आ रहे हैं. इस शो के दौरान करण इन सितारों से पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सवाल पूछते नजर आएंगे. एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में करण जौहर ने कहा, ‘इस सीजन में तीनों खान नहीं आ रहे हैं. मेरे पास उन्हें लाने की पॉवर नहीं है. मैं उन्हें पार्टी के लिए बुला सकता हूं लेकिन अपने शो पर नहीं. मैं तो तीनों खान में से दो खान को मैनेज नहीं कर सकता. (पढ़ें पूरी खबर)

UP Police Use Ek Villain Returns Poster: ‘एक विलेन रिटर्न्स’ (Ek Villain Returns) जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं. जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर के बाद फिल्म का टाइटल ट्रैक भी रिलीज कर दिया गया है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ जोरदार सस्पेंस भी नजर आने वाला हैं, जिसको देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए हाल ही में यूपी पुलिस ने एक ट्वीट (UP Police Tweet) किया है, जिसके बाद एक बार फिर फिल्म चर्चाओं में आ गई है. (पढ़ें पूरी खबर)