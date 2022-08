News In 5 Minutes: 'यशोदा' से समांथा के नए लुक से कार्तिक आर्यन के लालबाग का राजा के दर्शन तक, पढ़ें 5 खबरें

News In 5 Minutes: Samantha New Look From Yashoda: फिल्म ‘यशोदा’ (Yashoda) से जारी किया गया समांथा के नए लुक में देखने के लिए मिल रहा है कि एक्ट्रेस के चेहरे पर ढेर सारे चोट के निशान हैं और लोगों की भीड़ में नजर आ रही हैं. पोस्टर में एक और चीज देखने लायक है कि उनके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नजर आ रही हैं. सामंथा का इसमें एकदम डैशिंग अंदाज देखने के लिए मिल रहा है. (पढ़ें पूरी खबर)

Kartik Aaryan Ganesh Chaturthi 2022: कार्तिक आर्यन अपने मम्‍मी-पापा के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे. 2 साल बाद राजा के दरबार में पहुंचने वाले पहले एक्‍टर बने हैं कार्तिक. कार्तिक ने इस साल की सबसे बड़ी ह‍िट फिल्‍म के लिए बप्‍पा को शुक्रिया क‍िया. कार्तिक ने सोशल मीड‍िया पर भी अपनी इस लालबाग के राजा के दर्शन की बात ल‍िखी है. (पढ़ें पूरी खबर)

Kamal R Khan Hospitalised: फिल्म एक्टर और क्रिटिक कमाल आर खान (केआरके) को मंगलवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्हें बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद केआरके ने मंगलवार शाम को सीन में दर्द होने की शिकायत की और इसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया. (पढ़ें पूरी खबर)

Debina Bonnerjee Workout Video: देबिना बनर्जी इन दिनों दूसरी प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं. देबिना और उनके एक्टर पति गुरमीत चौधरी दूसरे बेबी के स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं. देबिना होने वाले बेबी के स्वस्थ रहने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही हैं. हाल ही में, देबिना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वर्कआउट वीडियो शेयर किया. (पढ़ें पूरी खबर)

Kaun Banega Crorepati 14 Latest Episode: ‘कौन बनेगा करोड़पति 14’ का लेटेस्ट एपिसोड बेहद ही शानदार रहा. इस एपिसोड में हॉटसीट पर केरल की रहने वाली डा. अनु वर्गीस ने अपनी जगह बनाई. उन्होंने बेहतरीन गेम दिखाते हुए 1 करोड़ रुपए के सवाल की रेखा को भी छू लिया लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे पाईं. शो में अबतक कई कंटेस्टेंट आ पार्टिसिपेट कर चुके हैं और लाखों रुपए जीतकर घर जा चुके हैं. (पढ़ें पूरी खबर)