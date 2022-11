News In 5 Minutes: सिद्धू मूसेवाला के 'वार' सॉन्ग से भोजपुरी की पहली पैन इंडिया फिल्म तक, पढ़ें 5 बड़ी खबरें

मुंबई. News In 5 Minutes: Sidhu Moose Wala Song Vaar Launch: सिद्धू मूसेवाला की का नया सॉन्ग ‘वार’ गुरुपर्व के मौके पर रिलीज कर दिया गया है. गुरुपर्व के मौके पर रिलीज हुए सिद्धू मूसेवाला का नए सॉन्ग में सिख वीरता की कहानी को दिखाया गया है. मूसेवाला की हत्या के बाद रिलीज हुआ यह उनका दूसरा गाना है. यह गाना सिद्धू मूसेवाला के यूट्यूब पर चैनल पर लॉन्च किया गया है. (पढ़ें पूरी खबर)

Rucha Hasabnis Welcome Baby Boy: टीवी एक्ट्रेस और ‘साथ निभाना साथिया’ फेम रुचा हसबनीस ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है. वह दूसरी बार मां बनी हैं. रुचा ने साथ निभाना साथिया में राशि का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल थी. रुचा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फैंस के ये खुशखबरी शेयर की और एक खूबसूरत पोस्ट लिखी है. (पढ़ें पूरी खबर)

Red One Movie: हॉलीवुड के दो सबसे पॉपुलर एक्टर ड्वेन जॉनसन और क्रिस इवांस पहली बार साथ काम करने जा रहे हैं. दोनों फिल्म ‘रेड वन’ में दिखाई देंगे. क्रिस इवांस (Chris Evans) को हम सभी कैप्टन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं. क्रिस ने मार्वल्स स्टूडियोज की एवेंजर्स सीरीज में कैप्टन अमेरिका के किरदार निभाएं हैं. इस किरदार से उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है. दोनों एक साथ फिल्म ‘रेड वन’ में साथ नजर आएंगे. (पढ़ें पूरी खबर)

Priyanka Chopra Video: प्रियंका चोपड़ा इन दिनों इंडिया आई हुई हैं. प्रियंका ना सिर्फ बॉलीवुड-हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं बल्कि यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर भी हैं. यूनिसेफ की तरफ से किए जा रहे कार्यों को लेकर अक्सर कई देसी-विदेशी इलाकों में जाती रहती हैं. इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आस-पास के इलाके का दौरा कर रही हैं. इसी दौरान औरंगाबाद गांव के एक स्कूल में गईं. (पढ़ें पूरी खबर)

Bhojpuri First Pan India Film: सुपरस्टार रवि किशन पहली भोजपुरी पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम ‘गोरखपुर’ (gorakhpur) है. फिल्म का फर्स्ट पोस्टर (gorakhpur first look) भी रिलीज किया जा चुका है. इसे 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इतना ही नहीं फिल्म को भोजपुरी और हिंदी समेत 6 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. (पढ़ें पूरी खबर)