News In 5 Minutes: अर्सलान गोनी-सुजैन खान के वीडियो से 'थैंक गॉड' के ट्रेलर आउट तक, पढ़ें अबतक की 5 खबरें

News In 5 Minutes: Thank God Trailer Out: अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) स्टारर ‘थैंक गॉड’ का ट्रेलर आउट हो गया है. फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है. ‘थैंक गॉड’ के इस 3 मिनट और 9 सेकेंड का ट्रेलर कॉमेडी के साथ इमोशंस का भी तड़का लगता है. ट्रेलर की शुरुआत एक ऑफिस जाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा के किरदार अयान कपूर के साथ होती है. जो एक कार एक्सीडेंट के बाद जीवन और मृत्यु के बीच फंस जाता है. वह चित्रगुप्त से मिलता है. चित्रगुप्त का किरदार ​अजय देवगन ने निभाया है. (पढ़ें पूरी खबर)

Vijay Deverakonda Jana Gana Mana: बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड के बीच बड़े पर्दे पर लाइगर के फ्लॉप होने के बाद अफवाहें उड़ रही हैं कि विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म जन गण मन (JGM) को रोका जा रहा है. ऐसी भी अफवाह थी कि निर्देशक-निर्माता पुरी जगन्नाथ और सह-निर्माता चार्मी कौर ने अपना बिजनेस अलग- अलग कर लिया है. इसी बीच चार्मी कौर का एक ट्वीट आया है, जो इस तरह की बातों से एक दम अलग है. (पढ़ें पूरी खबर)

Bipasha Basu Baby Shower: बिपाशा बसु इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं. बिपाशा और उनके पति करण सिंह ग्रोवर पहली बार पैरेंट बनने जा रहे हैं. बिपाशा सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर अपनी प्रेग्नेंसी के खास मोमेंट्स की झलक दे रही हैं. कुछ घंटों पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बेबी शॉवर की झलक दिखाई है. यह बेबी शॉवर सेलिब्रेशन बंगाली रीति-रिवाजों के साथ हुआ है. (पढ़ें पूरी खबर)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

Sussanne Khan Arslan Goni Video: अर्सलान और सुजैन हाथ में हाथ थामे जब एयरपोर्ट पर नजर आए तो हर कोई दोनों की कैमिस्ट्री देखता ही रह गया. सुजैन इस दौरान खासी खुश नजर आ रही थीं. वहीं, अर्सलान भी पूरे टाइम सुजैन का हाथ थामे अपने प्यार का इजहार करते नजर आ रहे थे. सुजैन ने जहां डेनिम जैकेट और जींस कैरी कर रखी थी. वहीं, अर्सलान सिंपल व्हाइट टी-शर्ट जींस में नजर आए. (पढ़ें पूरी खबर)

Angelina Jolie Brad Pitt Dispute: हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलीना जोली ने पूर्व पति और एक्टर ब्रैड पिट पर धोखाधड़ी और चोरी का आरोप लगाया है. एंजेलीना की कंपनी ने ब्रैड पिट पर 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का मुकदमा दायर किया है. द डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, एंजेलीना की पूर्व कंपनी नोवेल एलएलसी ने कहा कि ब्रैड ने एंजेलीना से उनके संयुक्त फ्रेंच वाइन बिजनेस को हड़प लिया है. (पढ़ें पूरी खबर)