Oscars 2022 Live: 94th एकेडमी अवॉर्ड में Dune का जलवा, भारत के Namit Malhotra को मिली बड़ी जीत

94th Academy Awards 2022: 94th ऑस्कर अवॉर्ड को इस बार कॉमेडियन एमी शूमर (Amy Schumer), वांडा साइक्स (Wanda Sykes) और रेजिना हॉल (Regina Hall) मिलकर होस्ट कर रहे हैं. इस बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अवॉर्ड्स एकेडमी अवॉर्ड/ऑस्कर में द पावर ऑफ द डॉग (The Power Of The Dog) का बोलबाला है. इस फिल्म को 12 केटेगरीज में नॉमिनेशन मिला है.