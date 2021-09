Priya Prakash Varrier ने इंग्लिश गाने पर दिखाए बोल्ड मूव्स, लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखिए

अब उनका एक और डांस वीडियो चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सॉन्ग 'Touch It' पर कमाल डांस किया है.

साऊथ इंडस्ट्री (South Film Industry) की चर्चित एक्ट्रेसेस में से एक प्रिया प्रकाश वारियर (Priya Prakash Varrier) ने कम समय में एक अलग पहचान बना ली है. उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है. प्रिया प्रकाश वारियर (Priya Prakash Varrier) अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया (Social Media) पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर कर फैंस को अपडेट करती हैं. वो सोशल मीडिया पर इस बीच खूब धमाल मचाती दिख रही हैं. अब उनका एक और डांस वीडियो चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सॉन्ग ‘Touch It’ पर कमाल डांस किया है.

प्रिया प्रकाश वारियर ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर थोड़ी देर पहले ही शेयर किया है और इसे 6 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. साथ ही 1 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. वीडियो में उन्होंने पिंक कलर का टॉप और ब्लैक जींस पहनी हुई है. वीडियो में उनके डांस स्टेप काफी बोल्ड लग रहे हैं. देखिए यहां..

कुछ समय पहले भी प्रिया एक वीडियो के चलते सुर्खियों में आ गई थीं, जिसमें वो ‘The Magic Bomb’ के म्यूजिक पर डांस करती नजर आ रही थीं. इस वीडियो में एक्ट्रेस का डांस स्टाइल थोड़ा अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था, जिसके चलते फैंस उनका मजाक उड़ा रहे थे. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने साथ में कैप्शन में लिखा था, ‘Once and for all Wearing’. इस वीडियो को भी लाखों व्यूज मिल चुके हैं. प्रिया प्रकाश वारियर को इंस्टाग्राम पर 7.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जो उनके हर वीडियो पर जमकर कमेंट करते हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म ‘चेक’ में देखा गाया था. चंद्रशेखर येलेती ने इसे डायरेक्ट किया था. फिल्म में उनके साथ नितिन और रकुल प्रीत सिंह ने मुख्य भूमिका अदा की. प्रिया प्रकाश वारियर की एक्टिंग को सबसे ज्यादा फिल्म ‘ओरू अदार लव’ में सराहा गया था. बता दें साउथ के बाद वो जल्द ही ‘श्रीदेवी बंगलो’ और ‘लव हैकर्स’ के जरिए बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाली हैं.