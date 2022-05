Allu Arjun की Pushpa 2 से जुड़ी बड़ी जानकारियां लीक, 400 करोड़ के सीक्वेल में Sukumar नहीं करेंगे पहली वाली गलती

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर पुष्पा 2 (Pushpa 2) प्रोडक्शन स्टेज में आने से पहले ही दर्शकों के बीच काफी हाइप बना रही है. ‘पुष्पा: द राइज’ (Puhspa) की सफलता के बाद अब इसके सीक्वेल के बारे में लोगों के मन में ढेर सारे सवाल हैं. हालांकि, ‘पुष्पाः द रूल’ (Pushpa: The Rule) से जुड़ी कई तरह की जानकारियां लीक भी हो चुकी हैं. इन दिनों ट्विटर पर सुनने में आया है कि ‘पुष्पा 2’ का बजट (Pushpa 2 Bughet) पहले भाग से ज्यादा होगा और इसमें कोई भी बॉलीवुड स्टार नजर (No Bollywood Star in Pushpa 2) नहीं आएगा. जबकि पिछले दिनों सुनने में आया था कि फिल्म के सीक्वेल में हिंदी सिनेमा की बड़ी एक्ट्रेस परफोर्म करेंगी.

पुष्पाः द रूल की एक स्क्रिप्ट हुई लॉक

सुकुमार निर्देशित फिल्म पुष्पा (Pushpa: The rise) पिछले साल 17 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर धमाल कर ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वालों में से एक बन गई. फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और मलयालम एक्टर फहद फ़ासिल (Fahadd Faasil) सपोर्टिंग रोल में दिखे थे और अब दर्शक फहद के किरदार को भी लंबा देखना चाहते हैं. भले ही अभी तक फिल्म के कोई प्लॉट डिटेल के बारे में आधिकारिक सूचना न हो लेकिन अधिकांश रिपोर्टों से पता चलता है कि एक स्क्रिप्ट को पहले ही लॉक कर दिया गया है और शूटिंग जून या जुलाई में शुरू होगी.

मारेदुमिली जंगल में शूट होगा Pushpa 2 का पार्ट

Idlebrain जो कि तेलुगू सिनेमा की वेबसाइट है और उसे फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने ‘पुष्पा 2’ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी. बताया जा रहा है कि ‘पुष्पा द रूल’ के लिए सुकुमार (Director Sukumar) ल्द ही अपनी राइटिंग टीम के साथ फिर से सही स्क्रिप्ट की पहचान करने के लिए बैठेंगे. कुछ समय पहले वे अपने परिवार के साथ अमेरिका की एक यात्रा पर गए थे और ट्रिप से आने के बाद वे पूरी तरह जोश में काम करने के लिए तैयार हैं. जानकारी के अनुसार, ‘पुष्पा 2’ का अधिकांश भाग भी पूर्वी गोदावरी के मारेदुमिली जंगल में शूट किया जाएगा. जहां तक ​​कास्टिंग की बात है, सुकुमार के बॉलीवुड स्टार को अप्रोच करने के फेवर में नहीं दिखते. फिल्म की टीम ने साउथ सिनेमा से कुछ परिचित नाम के बारे में बताया है जो हिंदी में भी हिट रहे हैं. हो सकता है वे पार्ट 2 में उन्हें लें.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

अगली गर्मियों में रिलीज हो सकती 400 करोड़ पुष्पा 2

पुष्पा 2 के जबरदस्त बजट के बारे में बात करते हुए सूत्र ने बताया कि सीक्वेल (Pushpa Sequal) को अगले साल जनवरी तक निपटा लिया जाएगा और इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अलॉट किया जाएगा. फिल्म को 2023 की गर्मियों में रिलीज करने की उम्मीद है. फिल्म के पहले भाग का पोस्ट-प्रोडक्शन जल्दबाजी में किया गया था और वे फिर से उस गलती को अपने अगले भाग में दोहराना नहीं चाहते हैं. पुष्पा 2 को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाएगा. फिल्म 250 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि निर्माता दूसरे भाग पर 400 करोड़ रुपये का निवेश करने पर विचार कर रहे हैं. साथ ही, मैत्री मूवी मेकर्स इस बार हिंदी डबिंग के अधिकार (Pushpa 2 Hindi dubbing rights) अपने पास सुरक्षित रखने के लिए भी एक्साइटेड है.