1 अप्रैल को यहां दिखाई जाएगी Prabhas-Anushka Shetty स्टारर और RRR फेम मेकर Rajamouli की Baahubali, जानिए वजह

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर विवाद के बीच राज्यसभा सचिवालय मनोरंजन क्लब (Rajya Sabha Secretariat Recreation Club) 1 अप्रैल को महादेव रोड पर स्थित फिल्म्स डिवीजन ऑडिटोरियम में सभी सदस्यों के लिए एसएस राजामौली (SS Rajamouli) निर्देशित और प्रभास- अनुष्का शेट्टी (Prabhas- Anushka Shetty) स्टारर तेलुगू फिल्म ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ (Baahubali: The Beginning) की स्पेशल स्क्रीनिंग दिखाने का निर्णय लिया है.

इसलिए लिया गया ‘बाहुबली’ दिखाने का फैसला

राज्य सभा सचिवालय (Rajya Sabha Secretariat) के अनुसार, बाहुबली दिखाने का यह कदम उच्च सदन की हिंदी सलाहकार समिति (Hindi Salahkar Samiti) द्वारा हिंदी भाषी और अन्य दूसरी भाषाओं के लोगों के बीच भाषाई आदान-प्रदान (linguistic exchange) को प्रोत्साहित करने के सुझाव के बाद उठाया गया है. साथ ही सभी लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की गई है और इस फिल्म के सबटाइटल अंग्रेजी में हैं.

PM मोदी ने दिया द कश्मीर फाइल देखने पर जोर

इससे पहले 15 मार्च को हुई भाजपा की संसदीय दल की बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से नई रिलीज़ हुई फिल्म, द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) को देखने के लिए कहा था. उन्होंने कहा था कि विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स (Narendra Modi on The Kashmir Files) बहुत अच्छी फिल्म है और आप सभी को इसे देखना चाहिए.’ उन्होंने इसी चरह की सच्चाई को दर्शानी वाली फिल्मों को बनाने पर भी जोर दिया था.

किताबों की तरह फिल्में भी सही से बयां कर सकती हैं इतिहास

‘द कश्मीर फाइल्स’ 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदुओं (Kashmir hindus) के पलायन पर आधारित है और फिल्म का समर्थन करते हुए, मोदी ने कहा कि ‘सच्चाई को बताने से रोकने के लिए एक प्रयास चल रहा था. उन्होंने कहा, इतिहास को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना होगा, जिस तरह किताबें, कविता और साहित्य इसमें भूमिका निभाते हैं, वैसे ही फिल्में भी पर्दे के माध्यम से ऐसा कर सकती हैं.’

‘द कश्मीर फाइल्स’ पर केजरीवाल ने उड़ाया भाजपा का मजाक

वहीं दिल्ली में ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री करने की मांग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvidn Kejriwal) ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और मोदी का मजााक उड़ाया. केजरीवाल ने कहा था कि ‘बीजेपी को फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से इसे यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए कहना चाहिए. वहां हर कोई इसे मुफ्त में देखेगा, टैक्स फ्री करने की मांग क्यों करते.’ मालूम हो कि दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने बीते बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री करने की मांग की थी जिसके बाद सीएम ने भाजपा पर तीखा हमला बोला.