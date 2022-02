RRR फेम Ram Charan हुए भावुक और मां के लिए लिखा- तुम्हारी तरह मुझे कोई नहीं जानता; पत्नी Upasana ने कही ये बात

RRR स्टार राम चरण (Ram Charan’s Mother) की मां सुरेणा वाणी (Surena Vani)का आज जन्मदिन है और इस खास मौके उनका मां के लिए बेशुमार प्यार बयां करना लाजिमी है. सोशल मीडिया पर शेयर किया गया मेगास्टार का पोस्ट इंटरनेट पर सबसे तेजी से स्प्रेड हो रहा है. उन्होंने आचार्य के सेट से अपनी मां और पिता के साथ एक खूबसूरच तस्वीर शेयर की और इसे कैप्शन दिया, ‘No one knows me like you do. Happy birthday Maa. जन्मदिन मुबारक हो मां.’ उनका इंस्टाग्राम फीड इस बात का सबूत है कि उनके जीवन में एक अहम भूमिका निभाती हैं और वे एक-दूसरे के लिए कितना प्यार करते हैं.

राम चरण की पत्नी ने सासू मां को कहा थैंक यू

वहीं दूसरी ओर रामचरण की पत्नी उपासना कमिनेनी (Upasana kamineni) ने भी अपनी सास के लिए बेहद खूबसूरत मैसेज लिखा है और इससे सास-बहू के बीच अच्छी बॉन्डिंग साफ झलकती है. तस्वीर में दोनों के बीच का प्यार की झलक भी देखी जा सकती है. उपासना ने सास के जन्मदिन पर अपने परिवार की वीडियो शेयर की, जिसमें उपासना और उनकी सास के बीच प्यारी सी केमेस्ट्री देखने को मिली. उन्होंने लिखा, ‘हैप्पी हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी अथामा.. आप हमारे शादीशुदा जीवन की नींव हो…आरसी और राइम को मेरे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू. लव यू लोड्स.’

तेलुगू एक्टर अल्लु रामलिंगई की बेटी हैं चिरंजीवी की पत्नी

चिरंजीवी की पत्नी सुरेखा वाणी तेलुगू एक्टर अल्लु रामलिंगई की बेटी हैं. 20 फरवरी 1980 को चिरंजीवी और सुरेखा की शादी हुई थी और इस कपल की दो बेटियां सुष्मिता और श्रीजा हैं जबकि बेटा रामचरण है. यूं तो चिरंजीवी एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन उनकी पत्नी सुरेखा सिंपल लाइफ जीना पसंद करती हैं और वे मीडिया से भी दूरियां बनाए रखती हैं.

‘आचार्य’ में पर्दे पर साथ नजर आएंगे चरण और चिरंजीवी

राम चरण और उनके पिता, मेगा स्टार चिरंजीवी को ‘आचार्य’ के सेट पर फिल्म के आउटफिट में देखा जा सकता है. फिल्म इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें रियल लाइफ पिता-पुत्र की जोड़ी पर्दे पर आने वाली है. इस फिल्म का निर्देशन शिव कोराटाला कर रहे हैं जबकि मैटिनी एंटरटेनमेंट्स और कोनिडेला प्रोडक्शन हाउस ने इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.