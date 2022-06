Rapper Raftaar Divorce: रफ्तार को कोमल बोहरा से पहली नजर में हुआ था प्यार, शादी के 6 साल बाद अब ले रहे हैं तलाक

Rapper Raftaar Divorce with Wife Komal Vohra after 6 Years of Marriage: रैपर रफ्तार (Rapper Raftaar) ने कोमल वोहरा (Komal Vohra) से साल 2016 में शादी की थी. दोनों अब अपने रिश्ते को खत्म करने जा रहे हैं. साल 2020 में उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोरोना के कारण दोनों का तलाक नहीं हो सका. दोनों काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं.











