Liger Poster: विजय देवरकोंडा का 'लाइगर' लुक देख शॉक्ड रह गईं रश्मिका मंदाना, एक्टर को बताया अपनी 'प्रेरणा'

साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अपनी अपकमिंग फिल्म ‘लाइगर’ (liger) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस मूवी से हाल ही में एक पोस्टर शेयर किया गया था, जिसमें एक्टर को बोल्ड देखा गया है. इसमें मूवी को लेकर जाह्नवी कपूर, सारा अली खान से सामंथा तक फैंस के साथ कई सेलेब्स हैं, जो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. ऐसे में अब मूवी से विजय का बोल्ड अवतार देखकर नेशनल क्रश (National Crush) रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) काफी एक्साइटेड हो गई हैं. उन्होंने एक्टर को अपनी प्रेरणा बताया है.

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Reactions on Liger Poster) ने फिल्म ‘लाइगर’ से विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda Liger new Look) के लुक को देखकर अपना शॉकिंग रिएक्शन दिया है. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस ने उनका पोस्टर शेयर करते हुए उन्हें अपनी प्रेरणा बताया है. स्टनिंग एक्ट्रेस ने लिखा, ‘जब मुझसे पूछा गया कि आप किसे अपनी प्रेरणा मानती हैं… कभी किसी का नाम नहीं लिया… लेकिन आज लूंगी विजय देवरकोंडा. (फायर इमोशन). ‘लाइगर’ आपको हमारा ढेर सारा प्यार और सपोर्ट है…सबको दिखा दो…जो आप करते हो… ढेर सारी शुभकामनाएं’.

रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna) की सबसे बड़ी सपोर्टर हैं. विजय देवरकोंडा के पोस्टर पर सारा अली खान, सामंथा, अनुष्का शेट्टी, अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर और अन्य सेलेब्स ने विजय की पोस्ट पर कमेंट किया है. फिल्म ‘लाइगर’ से एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda Bollywood Debut) बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. इसे डायरेक्टर पुरी जगन्नाध ने निर्देशित किया था. इस फिल्म से माइक टाइसन (Mike Tyson) इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं. इस मूवी की रिलीज को लेकर सभी काफी एक्साइटेड हैं. नए पोस्टर में एक्टर को हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए देखा जा सकता है और वो इसमें न्यूड हैं. मूवी को 25 अगस्त को रिलीज किए जाने का प्लान है.

वहीं, अगर रश्मिका मंदाना के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो वो कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं. वो थालापति विजय (Thalapathy Vijay) के साथ ‘Varisu’ में नजर आने वाली हैं. इसे डायरेक्टर वामसी पेडिपली ने डायरेक्ट किया है. मूवी को पोंगल के मौके पर रिलीज किया जाएगा.