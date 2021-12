Jr NTR ने फैंस को दिखाया 'RRR' के Bhim का लुक, शर्टलैस पोस्टर में क्रांतिकारी 'कोमाराम' के दिखे 6 पैक एब्स

#RRRMovie new Poster of NTR As Komaram Bheem: डॉ. भीमराव अंबेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) की पुण्यतिथि के मौके पर एसएस राजमौली (SS Rajamouli) की अपकमिंग फिल्म 'RRR' का नया पोस्टर जारी हुआ है जिसमें जूनियर एनटीआर रस्सी से बंधे दिख रहे हैं. फिल्म में राम चरण क्रांतिकारी अल्लूरी सीतारामाजू और NTR क्रांतिकारी कोमाराम भीम के किरदार में हैं लिहाजा मेकर्स ने इसे आज रिलीज किया है.