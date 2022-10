RRR Screening में वंदे मातरम के फ्लैग लिए दिखे जापानी लोग, VIDEO देख गर्व मेहसूस कर रहे भारतीय फैंस

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म आरआरआर (RRR Release In japan) के दुनियाभर में पहले से ही चर्चे हैं और अब ये विदेशी जमीं पर रिलीज हुई है. बीते दिन (21 अक्टूबर) शुक्रवार को आरआरआर जापान में रिलीज हुई और इसके पहले फिल्म की स्टार कास्ट वहां आयोजित प्रीमियर में भी शामिल हुए. जापान की सड़कों पर इन दिनों भारत के स्टार खूब वाहवाही लूट रहे हैं. इस वक्त राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) के कई वीडियोज सामने आए हैं जिनमें उनके लिए विदेशी प्रशंसकों का प्यार देखा जा सकता है. इस फिल्म के जरिए इन तेलुगू स्टार्स ने दो देशों के बीच सौहार्द की भावना को और भी ज्यादा विकसित किया है.

जापान में वंदे मातरम के पोस्ट से हुआ RRR स्टार का वेलकम

हाल ही में RRR के आधिकारिक पेज से एक वीडियो सामने आया है जिसमें जापानी लोग वंदे मातरम के पोस्टर लिए दिख रहे हैं. क्लिप को शेयर कर आरआरआर की टीम द्वारा कैप्शन में लिखा गया है, ‘RRR की स्क्रीनिंग पर जापानियों के हाथों में वंदे मातरम का झंडा और भारत के प्रति उनका प्यार देखना हमारे लिए गर्व का क्षण है…’ यकीनन ये हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला मोमेंट है जिसमें दूसरे देश के लोग हमारे राष्ट्रीय गीत की पंक्तियां लिखकर सम्मान करते दिख रहे हैं. वीडियो के जरिए एक बार फिर लोग साउथ के निर्देशक और स्टार कास्ट की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

राम चरण और एनटीआर को Down To earth बता रहे लोग

सोशल मीडिया पर जूनियर एनटीआर और राम चरण के कई वीडियो आए हैं जिन्हें देख लोग उन्हें Down To earth बता रहे हैं जो भीड़ में जाकर फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे हैं. वीडियो में आम आरआरआर के आल्लूरी सीताराम को देख सकते हैं कि वे कितने सकारात्मक हाव-भाव में फैंस से मिले और हर एक पेपर पर अपना साइन दिया. ये वो हीरो हैं जिन्हें देख कई फैंस भावुक होते हैं तो कईयों की आंखों में उन्हें देख खुशी के आंसू झलक आते हैं.

RRR के लिए ऑस्कर से बढ़कर है विश्व भर के लोगों का प्यार

इस थिएटर की तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है राजामौली की फिल्म आरआरआर को देखने के लिए जितने बेताब भारतीय दर्शक थे उतने ही जापानी भी दिखे. सिनेमाघर की सभी सीटें खचाखच भरी दिख रही हैं.

फिल्म के शो हाउसफुल जा रहे हैं और देखने वाले लोग फिल्म की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. भले ही इसे ऑस्कर में न भेजा गया हो लेकिन जिस तरह से दुनियाभर के लोग इसे अपना प्यार दे रहे हैं वो अकादमी पुरस्कार से कहीं ज्यादा है. चूंकि इन स्टार्स ने दुनियाभर के लोगों के दिलों में भारतीयों के लिए प्यार हासिल किया है.