राम चरण ने मिस की दिवाली की मिठाई और विदेशी जंगलों में आमलेट से भूख मिटा रहे RRR स्टार, वायरल हुआ VIDEO

पीरियड एक्शन ड्रामा आरआरआर (RRR) की रिलीज़ के बाद से राम चरण दुनिया भर में कई यात्राएं कर रहे हैं. उन्होंने इस साल अपने घर वाली दिवाली को मिस किया है लेकिन विदेशी जमीं पर भी वे अपनों के बीच रहने जैसा फील कर रहे हैं. हाल ही में एसएस राजामौली के निर्देशन के प्रचार के लिए जापान में थे और अब, आचार्य स्टार अफ्रीका में हैं, जहां के घने जंगलों को घूमने निकले हैं. इस बात की जानकारी भी खुद अभिनेता वे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए प्रशंसकों के साथ साझा की है. क्लिप में राम चरण रेगिस्तान में ड्राइव करते दिख रहे हैं और साथ में एक बालक भी नजर आ रहा है.

जंगल में ऑमलेट बनाते दिखे चरण

राम चरण ने रेगिस्तान में एक जीप की सफारी राइड का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, Untamed Africa!.. इस क्लिप में अभिनेता को ऑमलेट बनाते हुए और यहां तक ​​​​कि वन्यजीवों को कैप्चर करते हुए भी देखा जा सकता है. आरआरआर स्टार इन दिनों नेचर के बीच अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे मगधीरा अभिनेता अब एडवेंचर (unexplored adventure) करने के मूड में निकले हैं. कैन्या की सफारी के दौरान राम चरण नीली जैकेट और स्पोर्ट्स कैप के नीचे एक काले रंग की टी-शर्ट और मैचिंग ट्राउजर पहने दिखे.

जापान में ढेर सारी यादों को साथ ले सफारी राइड पर चरण

जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राम चरण आरआरआर को प्रमोट करने के लिए एसएस राजामौली और जूनियर एनटीआर के साथ जापान में दौरे थे, जहां कुछ दिनों पहले उनकी फिल्म रिलीज हुई थी. वहां पर दर्शकों का प्यार और स्नेह पाकर स्टार ने एक सभागार में जापानी फैंस की दिल खोलकर तारीफ की थी. उन्होंने बयान में कहा था कि ‘मैं इस कमरे में बहुत सारी भावनाएं देख सकता हूं, जो मुझे भावुक कर रही हैं. मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता जिसने मेरे दिल को छुआ है. जब आप भावुक होते हैं तो आपके पास शब्दों की कमी होती है और अभी, मेरे पास यहां अपनी फीलिंग्स को बयां करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं. मैं जापान से यह प्यार, विनम्रता, ईमानदारी और वह सम्मान लूंगा जो आप सभी साथी मनुष्यों के लिए देते हैं.’ अभिनेता ने एक वीडियो में जापान की ढेर सारी यादों को अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें वहां के फैंस We Love Charan कहते हुए दिख रहे हैं. इस रील को साझा करते हुए राम ने लिखा, ‘Together we rock!! Thank u for all the love Japan !!🇯🇵’.

RRR को मिला ‘सैटर्न अवार्ड’

जानकारी के लिए आपको बता दें कि राम चरण और जूनियर एनटीआर की आरआरआर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में प्रतिष्ठित सैटर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. रोमांचक खबर साझा करते हुए, निर्माताओं, डीवीवी एंटरटेनमेंट ने ट्वीट किया, ‘हम आरआरआर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित #सैटर्न अवार्ड जीतने के लिए सम्मानित किया गया!! बाहुबली निर्माता ने अवॉर्ड लेते हुए कहा, ‘मुझे बहुत खुशी है कि हमारी फिल्म आरआरआर ने बेस्ट इंटरनेशनल केटेगरी (Best International Film category) में सैटर्न अवॉर्ड जीता है. मैं अपनी पूरी टीम की ओर से जूरी को धन्यवाद देता हूं. हम सुपर एक्साइटेड हैं और ये मेरी फिल्मों के लिए दूसरा सैटर्न अवार्ड है. मैंने बाहुबली: द कन्क्लूजन के लिए मैंने पहला पुरस्कार जीता था. इस अवॉर्ड से मैं अन्य सभी विजेताओं को बधाई देना चाहता हूं.’