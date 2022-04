Hanuman Jayanti पर Ram Charan ने अपनी उदारता से फिर जीता लाखों फैंस का दिल, बंदर संग RRR स्टार का VIDEO वायरल

साउथ इंडियन सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) इन दिनों अपने ब्रह्मचर्य वाले लुक को लेकर चर्चा में हैं. वे जहां भी जाते हैं काले कपड़े, एक गमछा और बिना चप्पल के जाते हैं. सादा जीवन और उच्च विचार वाले लुक वाले लुक के जरिए अभिनेता ने करोड़ों फैंस का दिल जीता है. उनकी कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसी बीच उनका एक नया वीडियो आया है जो बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है. इसके जरिए उन्होंने अपने चाहने वालों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं. अभिनेता के क्रेजी फैंस उनके रील को रियल बता रहे हैं.

बंदर के प्रति राम चरण का प्यार

हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti 2022) पर शेयर किए गए वीडियो में अभिनेता के साथ एक बंदर भी दिख रहा है जो अचानक से उनके रूम में उस वक्त आता है जब वे अपने बियर्ड के हेयर पर कलर लगा रहे होते हैं. उसी बीच बजंरग बली का अवतार माने जाते वानर चरण के सोफे पर आते हैं और फिर अभिनेता उन्हें बिस्किट खिलाते हैं. वीडियो आरआरआर स्टार के फैंस का दिल जीत रहा है. लोग कमेंट में Reel as well as a ‘Real’ लिख रहे हैं.. वीडियो के बैकग्राउंड हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) चल रहा है और इसमें दिख रहा नजारा भी कमाल का है.

लोगों का दिल जीत रहा चरण का वीडियो

इस रील वीडियो को सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हुए चरण के पिता चिरंजीवी ने भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने तेलुगू में लिखा, “सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं. इसी के साथ हैशटैग #happyhanumanjayanti किया है. इस वीडियो पर फैंस मेगास्टार पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. मालूम हो कि चरण अपने अभिनय ही नहीं बल्कि रियल कैरेक्टर के लिए भी जाने जाते हैं. उनकी दरियादिली भी करोड़ों फैंस का दिल जीतती है और वे अक्सर उन पर जान छिड़कने वाले लोगों की सहायता करते हैं.

RRR स्टार अब आचार्य में मचाएंगे धमाल

पिछले दिनों अभिनेता ने ‘आरआरआर’ में बॉडीगार्ड के तौर पर काम करने वाले रस्टी नाम के शख्स की आर्थिक रूप से मदद भी की थी और उसका फोन पर वे हाल-चाल भी लेते हैं. इस बारे में खुद रस्टी ने एक वीडियो जारी कर एक्टर का शुक्रिया किया था. बात अगर वर्क फ्रंट की करें तो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘आचार्य’ के प्रमोशन में बिजी हैं जिसमें वे अपने पिता चिरंजीवी के साथ होंगे. वहीं उनकी ‘आरआरआर’ बॉक्सऑफिस पर अब छाई हुई है. ‘केजीएफ 2’ के बीच भी कुछ लोग एसएस राजामौली की फिल्म को देखने के लिए थिएटर का रुख कर रहे हैं.