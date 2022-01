Samantha कर रही थीं खतरनाक एडवेंचर, कंट्रोल खोने पर गिरीं- बोलीं बचाओ, Saine Nehwal के पति पारुपल्ली ने कहा...

सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) एक बार फिर अपने पूर्व पति नागा चैतन्य से तलाक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में नागार्जुन ने इस कपल के अलगाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये भी बताया कि इस रिश्ते को खत्म करने के लिए पहले सामंथा ने शुरुआत की थी. बहरहाल, सामंथा (Samantha Divorce) अपनी शादीशुदा जिंदगी को भूलकर नई-नई चीजों में हाथ आजमा रही हैं. एक्ट्रेस इन दिनों देश से बाहर स्विट्जरलैंड में एडवेंचर की ट्रेनिंग ले रही हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही दी है.

Samantha ले रहीं एडवेंचर की ट्रेनिंग

सामंथा ने हाल ही में एक नया पोस्ट शेयर की है जिसमें वे चांदी सी बर्फ से ढके खतरनाक मैदानों में स्कीइंग करते देखी जा सकती हैं. वीडियो में पुष्पा की आइटम गर्ल स्पीड में स्काईंग करते हुए पीठ के बल गिर जाती हैं. यकीनन इतनी तेज स्पीड में ये एडवेंचर करना हर किसी के बस की बात नहीं लेकिन सामंथा इसकी ट्रेनिंग ले रही हैं. वीडियो के कैप्शन में सामंथा अपनी ट्रेनर Kate McBride को टैग करते हुए लिखती हैं, ‘100 फाल्स में से एक है…काते मुझे बचाओ..’

साइना नेहवाल संग पारुपल्ली कश्यप करना चाहते हैं ये एडवेंचर

इस वीडियो पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप ने पत्नी साइना नेहवाल (Saine Nehwal) को टैग करते हुए लिखा, ‘जिस तरह से सामंथा ने स्पीड में ये एडवेंचर किया है इसे आजमाना होगा..’एक्ट्रेस के जोश को फैंस सलाम कर रहे हैं. आपको बता दें कि इससे पहले भी सामंथा स्कीइंग का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि ‘वो कहते हैं अपने अहंकार को घर पर छोड़ दो..नई शुरुआत ‘स्कीइंग'(Leave your ego at home they said .. no truer words have been spoken) #newbeginnings #skiing. अभिनेत्री इस पोस्ट शानदान तरीके से स्पोर्ट्स एडवेंचर करते देखी जा सकती हैं. इस पोस्ट पर आर माधवन (R Madhwan), संमुक्ता हेगड़े, सोफी चौधरी जैसे कई सेलेब्स ने तारीफ की है.

खूबसूरत लोकेशन पर सामंथा पिछले 10 दिनों से हैं, जहां पर वे अपने आप के साथ एंजॉय कर रही हैं. अक्टूबर में तलाक के ऐलान के बाद एक्ट्रेस केदारनाथ की यात्रा पर अपने दोस्त संग गई थीं और उसके बाद वे गोवा में वेकेशन को एंजॉय कर चुकी हैं. अब वे विदेश के विदेशी जमीं पर लाइफ के खुशनुमा मोमेंट को जी रही हैं.