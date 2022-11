शाहरुख खान द्वारा दिए 300 रुपए आज भी संभालकर रखती हैं साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि, जानिए वजह

प्रियामणि वैसे तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने कई मूवीज के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया है. हालांकि, वे तमिल, तेलुगू के अलावा कुछ हिंदी फिल्मों में भी दिखी हैं जिनमें से चेन्नई एक्ट्रेस भी एक है. फिल्म के स्पेशल नंबर ‘1234 गेट ऑन द डांस फ्लोर’ (1234 Get on The Dance Floor) में प्रियामणि को परफॉर्म करते हुए देखा गया था. इसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड में भी एंट्री की थी और फिल्म को खूब पसंद किया गया जिसका हर एक किरदार शानदार था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में आइटम नंबर की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने उन्हें 300 रुपए क्यों दिए थे?

कैसा है शाहरुख संग प्रियामणि का अनुभव?

प्रियामणि को शाहरुख खान स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस के स्पेशल नंबर की शूटिंग के दौरान 300 रुपए मिले थे. इसका खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था. जूम से बात करते हुए प्रियामणि ने कहा था, ‘हमने चेन्नई एक्सप्रेस के गाने के लिए पांच रातों से अधिक समय तक शूटिंग की और यह बहुत अच्छा अनुभव था.’

प्रियामणि ने बताया, शाहरुख को क्यों कहा जाता है बादशाह?

एक्ट्रेस ने शाहरुख को लेकर कहा था कि उन्हें एक वजह से बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है और वो हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं जो कभी भी सफलता को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने देते. प्रियामणि ने किंग खान को लेकर कहा था वो बहुत प्यारे एक्टर हैं और शूटिंग के दौरान हर कोई उनके आसपास सहज रहता है. उनका कमाल का व्यक्तित्व ही उनका करिश्मा ही है जिसके चलते लोग उनके अधिक प्यार करते हैं.

शाहरुख के दिए रुपए को बटुए में सेव रखती हैं प्रियामणि

एक्ट्रेस मानती हैं कि शाहरुख ने उन्हें पहले दिन से ही बेहद सहज बना दिया था. वे कहती हैं कि ‘जब से मैं उनसे मिली तो मैं शूटिंग शुरू करने से एक दिन पहले पहुंच गई. उस समय से लेकर जब तक हमने शूटिंग पूरी की तब तक वे एक दोस्त बन गए थे जो हम सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे.’ इतना ही नहीं, बीच-बीच में हमने उनके आईपैड पर कौन बनेगा करोड़पति का किरदार निभाया. उसने मुझे 300 रुपये दिए जो अभी भी मेरे बटुए में मेरे पास हैं. वो सिर्फ आपको सहज महसूस कराते हैं और स्वीद पर्सन हैं.’ बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो प्रियामणि द फैमिली मैन 3 में फिर से नजर आएंगी.