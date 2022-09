Sita Ramam Hindi Review: हिंदी में रिलीज सलमान- मृणाल की सीता रामम, तारीफ के लिए लोगों के पास नहीं हैं शब्द

Sita Ramam Hindi Twitter Review and Reactions: साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) स्टारर ‘सीता रामम’ का हिंदी वर्जन (Sita Ramam Hindi Version) 2 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है. फिल्म में पुष्पा फेम रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) भी अहम रोल में हैं और इसमें लीड एक्टर सलमान लेफ्टिनेंट राम की भूमिका निभाते हैं, जो एक सेना अधिकारी हैं. वहीं सीता महालक्ष्मी की भूमिका में मृणाल ठाकुर उनके अपोजिट में होती हैं. फिल्म के तेलुगू वर्जन को खूब प्यार मिला और अब इसके हिंदी वर्जन को भी लोग पसंद कर रहे हैं. जबसे ये सिनेमाघरों में आई है तबसे ट्विटर पर ताबड़तोड़ रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई.

सीता-राम के प्यार की कहानी

60 और 80 के दशक में स्थापित, ‘सीता रामम’ प्रेम कहानी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताती है. फिल्म में एक अनाथ आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट राम का जीवन तब पूरी तरह से बदल जाता है जब उन्हें सीता नाम की एक लड़की का पत्र मिलता है. इसके बाद वे उससे मिलता है और दोनों के बीच प्यार खिलता है. जब वे कश्मीर में अपने शिविर में वापस आते हैं, तो सीता को एक पत्र भेजते हैं लेकिन उस तक नहीं पहुंचता. बीस साल बाद रश्मिका मंदाना, जो आफरीन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, उन्हें राम अपनी सीता को पत्र देने का काम सौंपते हैं. हनु राघवपुडी द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में सचिन खेडेकर और सुमंत भी हैं.

साउथ के बाद अब हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सीता रामम का तूफान

‘सीता रामम’ दक्षिण भारतीय बाजार में एक ब्लॉकबस्टर हिट रही है और इसने 62.85 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे 78 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. पूरे साउथ पर राज करने के बाद फिल्म हिंदी सिनेमा में तूफान ला रही है.

फिल्म देखने के बाद लोगों के रिएक्शन

फिल्म देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, “#SitaRamamHindi क्या मूवी देखी है, मैं इसके बारे में बात करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया. अगर किसी को कंटेंट का सही मतलब जानना है तो जाइए और इसे हिंदी में सिनेमाघरों में देखिए! 4 स्टार @dulQuer @mrunal0801 @ आईम रश्मिका # सीताराममहिंदी 2 सितंबर.’

एक अन्य ने कहा, ‘#सीताराम हिंदी के हैंगओवर से बाहर नहीं आ सकता .. प्योर क्लासिक. हेल्प नहीं कर सकता लेकिन जरा सोचो….क्या होगा अगर ये सब सच होता तो क्या वास्तव में ऐसा पवित्र जीवन वास्तव में मौजूद होता.’

एक यूजर ने लिखा, ‘#SitaRamamHindi नॉर्थ के दर्शकों को पसंद आ रही है लेकिन मैं कहूंगा कि यह साउथ या नॉर्थ फिल्म नहीं है..यह एक भारतीय फिल्म है. तो जाओ सिनेमाघरों में लव का मजा लो दोस्तों.’

हिंदी के दर्शक ने लिखा, ‘Truly Epic Poetic!!! प्योर लव और दिल को छू लेने वाली फिल्म है..इन दिनों बेहतरीन फिल्मों में से एक..मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतनी अच्छी होगी कि मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं हैं कि यह कितनी अच्छी थी.’

Masterpiece, the Hangover is still

#SitaRamamHindi कल मैंने यह फिल्म देखी। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल..

एक ने लिखा, ‘मुझे सलमान दुलकर की एक्टिंग बहुत पसंद है.. यह सबसे बड़ी देशभक्ति और प्रेम कहानी में से एक बन गई है. मैंने अपने परिवार के साथ इस फिल्म का बहुत लुत्फ उठाया. पूरी टीम को धन्यवाद… #SitaRamamHindi की शानदार ओपनिंग…’

इसी तरह से सैकड़ों लोग फिल्म को लेकर शानदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. सीता रामम हर किसी को ओवरऑल पसंद आई, जिसके गानों से लेकर हर एक सीन की तारीफ हो रही है. 30 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म पहले ही 80 करोड़ का कारोबार कर चुकी है और ट्विटर के रिएक्शन्स देखकर ऐसा अब लगता है कि इसका हिंदी वर्जन भी लंबे समय तक राज करने वाला है.