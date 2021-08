गूगल पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे साउथ एक्टर Mahesh Babu, क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह?

साउथ सिनेमा (South Cinema) के एक्टर महेश बाबू (Mahesh Babu) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनके देश में ही ना केवल विदेशों में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उन्होंने अपनी एक्टिंग के बलबूते इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. महेश अपने अभिनय के लिए तो जाने ही जाते हैं साथ ही वो अपनी डैशिंग पर पर्सनैलिटी के लिए लाखों दिलों पर राज करते हैं. यही वजह है कि आज वो गूगल पर नंबर पर ट्रेंड (Google Trends) कर रहे हैं. गूगल पर उनकी सर्चिंग सभी स्टार्स से ज्यादा है. उन्हें आज यानी की सावन के तीसरे सोमवार के दिन लाखों बार सर्च किया गया है. ऐसे में आइए आपको इसकी वजह के बारे में बताते हैं…

दरअसल, महेश बाबू आज अपनी किसी फिल्म या टीजर, ट्रेलर वीडियो के रिलीज की वजह से नहीं बल्कि जन्मदिन (Mahesh Babu Birthday) के कारण गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं. सुपरस्टार महेश बाबू का आज 46वां बर्थडे है. ऐसा पहली बार नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर अपने बर्थ डे के दिन ट्रेंड कर रहे हैं. इससे पहले भी वो ऐसा कारनामा कर चुके हैं. कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने ट्विटर पर उन्हें एक दिन पहले ही जन्मदिन की बधाई देनी शुरू कर दी थी. महेश बाबू गूगल पर ही नहीं ट्रेंड कर रहे हैं बल्कि उनके फैंस उन्हें ट्विटर पर भी बर्थडे विश कर रहे हैं. उनके पोस्टर शेयर कर रहे हैं. लोग उनके फिल्मों के वीडियोज शेयर करके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. ट्विटर हैप्पी बर्थडे महेश बाबू ट्रेंड कर रहा है.

गौरतलब है कि महेश बाबू को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सर्च किया जा रहा है. लोग गूगल पर Mahesh Babu New Movie 2021, Mahesh babu And Prakash Raj movies, Mahesh Babu Twitter Record, Mahesh Babu Trisha Movies list, President of Mahesh babu fans जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके सर्चिंग कर रहे हैं.

बता दें कि महेश बाबू के ट्विटर पर 11 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अगर बात की जाए इंस्टाग्राम की तो वहां पर भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वहीं, फेसबुक पर उनके पास 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. एक्टर को साउथ में ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के दर्शक भी खूब पसंद करते हैं.

कब की थी करियर की शुरुआत?

9 अगस्त, 1975 को चेन्नई में जन्मे महेश बाबू ने अपने करियर की शुरुआत बतौर युवा आर्टिस्ट की थी. उन्होंने 2003 में फिल्म ‘ओक्काडू’ (Okkadu) से तेलुगू सिनेमा में कदम रखा था. इसमें उन्होंने यंग कबड्डी प्लेयर की भूमिका अदा की थी. इसके अलावा महेश बाबू ने ‘Dookudu’, ‘Maharshi’, ‘Nenokkadine’ (2014), ‘Bharath Ane Nenu’ (2018), ‘Pokiri’ (2006), ‘Srimanthudu’ (2015), ‘Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu’ (2013), ‘Murari’ (2001), ‘Khaleja’ (2010) जैसी हिट फिल्मों में काम किया है.